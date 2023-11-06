Υπό μερικό τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε στις 13:54 σήμερα το μεσημέρι σε πευκοδάσος στο Βρωμονέρι Νοτίου Πηλίου.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που επιχειρεί στη φωτιά με 14 οχήματα, από Βόλο, Αργαλαστή και Θεσσαλία με συνολικά 26 άτομα.

Ήδη, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, έχουν ειδοποιηθεί να ξεκινήσουν ρίψεις νερού και Canader.

