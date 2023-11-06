Λογαριασμός
Υπό έλεγχο η φωτιά σε δάσος στο Νότιο Πήλιο

H φωτιά εκδηλώθηκε στις 13:54 σήμερα το μεσημέρι σε πευκοδάσος ανάμεσα σε Βρωμονέρι και Κατηγιώργη 

UPDATE: 16:21
Υπό μερικό τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε στις 13:54 σήμερα το μεσημέρι σε πευκοδάσος στο Βρωμονέρι Νοτίου Πηλίου.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που επιχειρεί στη φωτιά με 14 οχήματα, από Βόλο, Αργαλαστή και Θεσσαλία με συνολικά 26 άτομα.

Ήδη, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, έχουν ειδοποιηθεί να ξεκινήσουν ρίψεις νερού και Canader.

Πηγή: magnesianews.gr

TAGS: Πήλιο Φωτιά Φωτιά Τώρα
