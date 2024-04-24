Με μια χιουμοριστική ανάρτηση η ΕΛΑΣ μπήκε στο κλίμα του απόκοσμου σκηνικού που βιώνει η χώρα με την αφρικανική σκόνη.

Το σκηνικό.. Σαχάρας έχει προκαλέσει και πλήθος χιουμοριστικών αναρτήσεων στα social media με την ελληνική αστυνομία να ακολουθεί το ρεύμα και να αναρτά στην πλατφόρμα Χ, φωτογραφία με καμήλες που κυκλοφορούν κάτω από την Ακρόπολη.

Δείτε την ανάρτηση:

Πηγή: skai.gr

