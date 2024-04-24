Από σήμερα, Τετάρτη 24 Απριλίου, μέχρι και τον Σεπτέμβριο ενεργοποιείται η «Κάρτα του Αγρότη» η οποία θα διατίθεται στους παραγωγούς (γεωργούς και κτηνοτρόφους), δικαιούχους αγροτικών επιδοτήσεων, εφόσον το επιθυμούν, μόνο με την αίτηση του ενδιαφερομένου προς τη συνεργαζόμενη τράπεζα που τηρεί τον λογαριασμό του.

Μέσω της «Κάρτας του Αγρότη» παρέχεται στον δικαιούχο η δυνατότητα να κάνει αγορές από επιχειρήσεις οι οποίες εντάσσονται στις κατηγορίες αυτών που εμπορεύονται προϊόντα τα οποία σχετίζονται με την κάλυψη των γεωργικών αναγκών των παραγωγών (αγροεφόδια αναλώσιμα, όπως σπόροι, φάρμακα, λιπάσματα, ζωοτροφές, κτηνιατρικά φάρμακα, πρόσθετα ζωοτροφών, καύσιμα κίνησης ελκυστήρων, αγροτικό ρεύμα, ανταλλακτικά – συνεργείο αγροτικών μηχανημάτων), αλλά και να εξοφλεί οφειλές του σε πιστοποιημένους φορείς υποβολής Δήλωσης Ενιαίας Ενίσχυσης.

Μέσω της «Κάρτας του Αγρότη» παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα στους παραγωγούς να εξοφλούν τρέχουσες οφειλές τους έναντι ΕΛΓΑ, ΟΓΑ και Δημοσίου, δαπάνες έκδοσης και χρήσης εργοσήμου, καθώς και το κόστος αίτησης αγροτικών ενισχύσεων.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, σε δηλώσεις του αναφέρει τα εξής:

«Με συντονισμένες ενέργειες ενεργοποιούμε εφέτος, ταχύτερα από πέρυσι, την «Κάρτα του Αγρότη», προκειμένου ο κάθε παραγωγός να αντιμετωπίσει τα οξυμένα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί λόγω των αλλεπάλληλων κρίσεων.

Η ενεργειακή και κλιματική κρίση και η γεωστρατηγική αστάθεια επιφέρουν στον αγροτικό κόσμο αυξημένα κόστη παραγωγής.

Αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα που υπάρχει για να είμαστε συνεχώς στο πλευρό του Έλληνα αγρότη αλλά και για να διευκολύνουμε την παραγωγική διαδικασία στον πρωτογενή τομέα».

Πηγή: skai.gr

