Άγρια συμπλοκή στο Ηράκλειο: Αδέρφια επιτέθηκαν και χτύπησαν έναν 19χρονο και η αδερφή τους τραβούσε βίντεο

Ένα ακόμα απίστευτο περιστατικό βίας εκτυλίχθηκε πριν δυο μέρες στο Ηράκλειο, το οποίο έρχεται να προστεθεί στη μακριά λίστα των τελευταίων ημέρα με άγρια περιστατικά βίας ανάμεσα σε νεαρά άτομα.

Συγκεκριμένα το βράδυ της Δευτέρας, ένας 20χρονος και η αδερφή του, 17 ετών, συναντήθηκαν σε δημοτικό πάρκινγκ του Ηράκλειο με ένα 19χρονο.

Τότε ξέσπασε ανάμεσα στους νέους καβγάς, ο οποίος πολύ γρήγορα κορυφώθηκε. Ο 20χρονος επιτέθηκε στον 19χρονο κλωτσώντας τον.

Στην συνέχεια εμφανίστηκε ο τρίτος αδερφός της οικογένειας, ένας 18χρονος, και επιτέθηκε και εκείνος με χτυπήματα στον 19χρονο.

Η 17χρονη κοπέλα βιντεοσκοπούσε με το κινητό της τηλέφωνο την άγρια συμπλοκή.

Οι αστυνομικές αρχές, μετά από καταγγελία του 19χρονου, προχώρησαν στη σύλληψη του 20χρονου καθώς και της 17χρονης για το περιστατικό.

Παράλληλα συνελήφθησαν και οι γονείς των νέων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου ενώ αναζητείται και ο 18χρονος γιος τους. Ακόμη οι αστυνομικές κατάσχεσαν το κινητό τηλέφωνο που περιέχει το βίντεο της επίθεσης.

