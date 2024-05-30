Κλείσιμο με πτώση για το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με τον δείκτη Nasdaq να υποχωρεί κάτω από το φράγμα των 17.000 μονάδων, το οποίο είχε σπάσει χθες για πρώτη φορά στα χρονικά.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 411,32 μονάδων (–1,06%), στις 38.441,54 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 99,30 μονάδων (–0,58%), στις 16.920,58 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 39,09 μονάδων (–0,74%), στις 5.266,95 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

