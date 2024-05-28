Εγκαύματα σε ποσοστό 60% υπέστη το βρέφος 22 μηνών κοριτσάκι από ανάφλεξη υ που προκλήθηκε εξαιτίας του ανεφοδιασμού του αυτοκινήτου με βενζίνη.

Σύμφωνα μεπληροφορίες του ThessToday.gr ο 28χρονος πατέρας του μωρού μετά το μηχανάκι ανεφοδίασε με το μπιτόνι βενζίνης και το αυτοκίνητό του. Αμέριμνο το παιδάκι πήγε να τρέξει στην αγκαλιά του και τότε, εξαιτίας της ποιότητας του υφάσματος του φορέματος του παιδιού, δημιουργήθηκε στατικός ηλεκτρισμός με το μπιτόνι, ο οποίος προκάλεσε την ανάφλεξη.

Τα ρούχα του παιδιού τυλίχτηκαν στις φλόγες και ο πατέρας μαζί με τον παππού στην προσπάθειά τους να τις σβήσουν με τα χέρια -σκίζοντας ουσιαστικά τα ρούχα για να μην καεί ζωντανό- υπέστησαν εγκαύματα στα χέρια, με τον ηλικιωμένο άνδρα μάλιστα να χρειάζεται χειρουργική επέμβαση.

Σοβαρότερα τραύματα φέρει το παιδί, με ένα μεγάλο ποσοστό της επιφάνειας του κορμιού του (60%) να έχει υποστεί επίσης εγκαύματα. Το παιδάκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Παπαγεωργίου και από εκεί με αεροδιακομιδή στο «Αγλαΐα» όπου και νοσηλεύεται, ενώ για καλή τύχη δεν προκλήθηκε βλάβη σε ζωτικά όργανα, με αρμόδιες πηγές να εξηγούν ότι η συγκεκριμένη περίπτωση ανάφλεξης -από στατικό ηλεκτρισμό- είναι από τις πιο σπάνιες που μπορεί να συμβούν.

Το παιχνίδι της μοίρας: Θα πήγαιναν σε γάμο – Δικογραφία σε βάρος του πατέρα

Η οικογένεια ζει στο Καβαλάρι, με την τοπική κοινωνία να είναι σε σοκ από το παιχνίδι της μοίρας, αφού οι γονείς μαζί με το βρέφος και τους παππούδες είχαν επιστρέψει από βάφτιση και ετοιμάζονταν ώστε να πάνε στον γάμο του θείου του μωρού.

Σε βάρος του πατέρα έχει σχηματιστεί δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Λαγκαδά.

Πηγή: skai.gr

