Μπαράζ απειλών για τοποθέτηση βόμβας σήμερα το πρωί σε σχολεία της Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, απειλητικά emails έχουν σταλεί σε τουλάχιστον 35 σχολεία στην Αττική, μεταξύ των οποίων στον Γέρακα, το Αιγάλεω και το Χαϊδάρι.

Η αστυνομία, αν και θεωρεί το email φάρσα, πραγματοποιεί ελέγχους.

Ο αποστολέας του email φαίνεται να είναι από το εξωτερικό και σύμφωνα με πληροφορίες πίσω από το μπαράζ των απειλητικών email κρύβεται Ρώσος φαρσέρ.

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Σήμερα το πρωί μεγάλος αριθμός σχολείων έγιναν αποδέκτες πανομοιότυπου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με απειλητικό περιεχόμενο.

Το μήνυμα εμφαίνεται να προέρχεται από χώρα του εξωτερικού, ενώ η μαζικότητα αποστολής του, ακόμη και σε σχολικές μονάδες οι οποίες σήμερα δεν λειτουργούν, καταδεικνύει ότι σκοπός του μηνύματος είναι η δημιουργία αναστάτωσης και ο κλονισμός του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Σε κάθε περίπτωση, από την Ελληνική Αστυνομία υπήρξε άμεση κινητοποίηση, ώστε σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και τις σχολικές μονάδες να πραγματοποιηθεί ο σχετικός έλεγχος, ενώ ήδη η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό του αποστολέα.

Η ασφάλεια των πολιτών και ιδίως της μαθητικής κοινότητας αποτελεί κύριο μέλημα και πρώτιστη προτεραιότητα για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία και προς τον σκοπό αυτό θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την αποκάλυψη του δράστη».

Σύμφωνα με κύκλους από το υπουργείο Παιδείας, «από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε για την κακόβουλη αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε ορισμένα σχολεία της Αττικής, κίνησε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Ήδη στις έρευνες ενεπλάκη και η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Πρόκειται για spam -ψευδές- μήνυμα και σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας».

Το «επίμαχο» email

