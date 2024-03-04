Λογαριασμός
Έκτακτες κρίσεις σμήναρχων από το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο

Έκτακτες κρίσεις από το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο

πολεμική αεροπορία

Το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο, κατά τις έκτακτες κρίσεις του 2024, έκρινε τους αξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας στο βαθμό του σμήναρχου.

Συγκεκριμένα, έκρινε:

1. Προακτέους κατ' εκλογή στον βαθμό του Ταξίαρχου, 18 Ιπτάμενους, 4 Μηχανικούς Αεροσκαφών, 1 Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών, 1 Αεράμυνας, 2 Οικονομικούς, 3 Υγειονομικούς Ιατρούς, 2 Εφοδιαστές, 1 Διοικητικό και 1 Μετεωρολόγο.

2. Διατηρητέους στον αυτό βαθμό, 50 Ιπτάμενους, 1 Μηχανικό Αεροσκαφών, 3 Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών, 6 Αεράμυνας και 5 Διοικητικούς.

3. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, 3 Ιπταμένους, 3 Μηχανικούς Αεροσκαφών, 3 Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, 5 Οικονομικούς, 1 Υγειονομικού Ιατρό, 1 Εφοδιαστή, 2 Διοικητικούς και 1 Μετεωρολόγο.

Προάγονται στον βαθμό του Ταξίαρχου κατ' εκλογή, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 13 παρ. 3 περ. γ, 16 παρ. 3 και παρ. 6, 20 παρ. 1 και 3 του Ν. 2439/1996 και 91 του Ν. 3883/2010, 18 Ιπτάμενοι, 4 Μηχανικοί Αεροσκαφών, 1 Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών, 1 Αεράμυνας, 2 Οικονομικοί, 3 Υγειονομικού Ιατροί, 2 Εφοδιαστές, 1 Διοικητικός και 1 Μετεωρολόγος.

Επίσης, προάγονται στον βαθμό του Ταξίαρχου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 13 παρ. 3 περ. γ, 16 παρ. 3 και παρ. 6, 20 παρ. 4 περ. ε, 21 παρ. 4 περ. α και παρ. 5 περ. α του Ν. 2439/1996 και 91 του Ν 3883/2010, επειδή κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους 5 Οικονομικοί, 1 Υγειονομικού Ιατρός και 1 Εφοδιαστής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

