Έκτακτες κρίσεις σμήναρχων από το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο

Το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο, κατά τις έκτακτες κρίσεις του 2024, έκρινε τους αξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας στο βαθμό του σμήναρχου.

Συγκεκριμένα, έκρινε:

1. Προακτέους κατ' εκλογή στον βαθμό του Ταξίαρχου, 18 Ιπτάμενους, 4 Μηχανικούς Αεροσκαφών, 1 Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών, 1 Αεράμυνας, 2 Οικονομικούς, 3 Υγειονομικούς Ιατρούς, 2 Εφοδιαστές, 1 Διοικητικό και 1 Μετεωρολόγο.

2. Διατηρητέους στον αυτό βαθμό, 50 Ιπτάμενους, 1 Μηχανικό Αεροσκαφών, 3 Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών, 6 Αεράμυνας και 5 Διοικητικούς.

3. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, 3 Ιπταμένους, 3 Μηχανικούς Αεροσκαφών, 3 Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, 5 Οικονομικούς, 1 Υγειονομικού Ιατρό, 1 Εφοδιαστή, 2 Διοικητικούς και 1 Μετεωρολόγο.

Προάγονται στον βαθμό του Ταξίαρχου κατ' εκλογή, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 13 παρ. 3 περ. γ, 16 παρ. 3 και παρ. 6, 20 παρ. 1 και 3 του Ν. 2439/1996 και 91 του Ν. 3883/2010, 18 Ιπτάμενοι, 4 Μηχανικοί Αεροσκαφών, 1 Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών, 1 Αεράμυνας, 2 Οικονομικοί, 3 Υγειονομικού Ιατροί, 2 Εφοδιαστές, 1 Διοικητικός και 1 Μετεωρολόγος.

Επίσης, προάγονται στον βαθμό του Ταξίαρχου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 13 παρ. 3 περ. γ, 16 παρ. 3 και παρ. 6, 20 παρ. 4 περ. ε, 21 παρ. 4 περ. α και παρ. 5 περ. α του Ν. 2439/1996 και 91 του Ν 3883/2010, επειδή κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους 5 Οικονομικοί, 1 Υγειονομικού Ιατρός και 1 Εφοδιαστής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.