Ένας διαπληκτισμός οδήγησε σε αιματηρό επεισόδιο το απόγευμα της Κυριακής σε ουζερί στην περιοχή της Μενεμένης στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας -αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων- πελάτης του μαγαζιού, μαχαίρωσε στην κοιλιά έναν 65χρονο από την Αλβανία, εργαζόμενο στο ουζερί, μετά από διαπληκτισμό που είχαν, λίγο πριν τις 5 το απόγευμα.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άνδρα τραυματισμένο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Οι αστυνομικοί που πραγματοποιούν έρευνα για το περιστατικό, έχουν περισυνελλέξει στοιχεία για τον δράστη και τον αναζητούν προκειμένου να συλληφθεί.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε από το ΕΚΑΒ και διεξάγεται έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη από το Τμήμα Ασφαλείας Μενεμένης.

Μέχρι στιγμής, τα στοιχεία του παραμένουν άγνωστα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

