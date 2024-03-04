Επίδομα παιδιού: Έως τις 11 Μαρτίου η προθεσμία για τις αιτήσεις

Τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση χορήγησης του επιδόματος του παιδιού έχουν οι δικαιούχοι έως και τις 11 Μαρτίου.



Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή έως και τις 18.00 το απόγευμα της 11ης Μαρτίου, όπου θα κλείσει για να γίνει η επεξεργασία των αιτήσεων και η εκκαθάριση της πληρωμής του πρώτου διμήνου έτους 2024.

μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ, www.idika.gr ή μέσω του διαδικτυακού τόπου, www.opeka.gr με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.αναμένεται στις 29 Μαρτίου 2024.Ωστόσο, σημειώνεται πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους δικαιούχους που δεν θα προλάβουν να οριστικοποιήσουν τις αιτήσεις τους, καθώς αιτήσεις θα μπορούν να γίνονταιΜάλιστα, η τελευταία προθεσμία για να λάβουν οι δικαιούχοι το σύνολο των επιδομάτων του 2024 εκπνέει στις 15 Ιανουαρίου 2025. Σε αυτή την περίπτωση οι δικαιούχοι θα λάβουν όλες τις δόσεις του '24 αναδρομικά.Σημειώνεται πως το επίδομα παιδιού αφοράμε παιδιά και τα ποσά που θα δοθούν θα είναι ίδια με πέρυσι.

