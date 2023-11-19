Συνδυασμός προγραμμάτων τύπου «Εξοικονομώ» με ενισχυμένες φοροαπαλλαγές επιστρατεύεται για την επιτάχυνση της αναβάθμισης κτιρίων κατοικιών. Στόχος της προσπάθειας εκτός από την επίτευξη των ενεργειακών και κλιματικών στόχων που θέτει η ΕΕ είναι και η αύξηση της προσφοράς κατοικιών για μίσθωση και κατ' επέκταση εκτόνωση των πιέσεων στη μισθωτική αγορά, καθώς πολλές από τις κενές κατοικίες βρίσκονται εκτός αγοράς καθώς οι ιδιοκτήτες τους αδυνατούν να προχωρήσουν στις αναγκαίες επενδύσεις επισκευής και αναβάθμισης.

Σύμφωνα με το νέο ενεργειακό σχεδιασμό το ετήσιο ποσοστό των κτιρίων κατοικίας, το οποίο θα αναβαθμιστεί ενεργειακά, θα αυξηθεί σε 1,4% το έτος 2030 (αντιστοιχεί σε 79 χιλ. κτίρια ετησίως) από 0,8% σήμερα (αντιστοιχεί σε 47 χιλ. κτίρια ετησίως) οδηγώντας τελικά στην ενεργειακή ανακαίνιση του 19% των κτιρίων κατοικίας.

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία τα προγράμματα για ανακαίνιση κατοικιών τη διετία 2020-2022 παρείχαν τη δυνατότητα κάλυψης παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης για 126.000 δυνητικούς ωφελούμενους. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος με τη μόχλευση μόνο για το έτος 2021 ανέρχεται σε 2 δις ευρώ. Ο αντίστοιχος προϋπολογισμός για το πρόγραμμα τους έτους 2023 ανέρχεται σε 973 εκ ευρώ.

Κεντρικό ρόλο στα επιδοτούμενα προγράμματα θα διαδραματίσει η προώθηση σχημάτων αυτοκατανάλωσης. Δηλαδή θα ενισχυθούν προγράμματα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών με σύστημα αποθήκευσης για αυτοπαραγωγή, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού στον οικιακό τομέα, με σκοπό τη μείωση του ενεργειακού κόστους για τους καταναλωτές, και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Παράλληλα, τα χρηματοδοτικά προγράμματα ανακαίνισης των κτιρίων τόσο του οικιακού, όσο και του τριτογενή τομέα θα συνεχίσουν να υλοποιούνται με προσαρμογή και βελτίωση του χρηματοδοτικού μοντέλου που αποσκοπεί στην αύξηση των δυνητικά ωφελούμενων, την απλοποίηση της πιστοποίησης των παρεμβάσεων, την πιο ενεργή συμμετοχή των τραπεζών στη χρηματοδότηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων.

Το νέο «όπλο» που επιστρατεύεται στην προσπάθεια αναβάθμισης του κτιριακού τομέα είναι οι αυξημένες φοροαπαλλαγές για τις σχετικές επενδύσεις. Το νέο πλαίσιο που θα θεσπιστεί με το φορολογικό νομοσχέδιο θα προβλέπει σημαντική ενίσχυση της έκπτωσης φόρου για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που προχωρούν σε επενδύσεις που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων. Με το πλαίσιο που ισχύει σήμερα, η έκπτωση φόρου φθάνει στο 40% των δαπανών με ανώτατο όριο δαπάνης τα 16.000 ευρώ. Δηλαδή, για εργασίες αξίας 16.000 ευρώ οι ιδιοκτήτες έχουν όφελος 6.400 ευρώ, ποσό που κατανέμεται σε τέσσερα χρόνια ενώ δεν αναγνωρίζονται οι δαπάνες για υλικά αλλά μόνο για τις εργασίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

