Οργή και θλίψη έχει προκαλέσει το ισραηλινό χτύπημα το βράδυ της Κυριακής σε κέντρο υποδοχής εκτοπισμένων στη Ράφα όπου τουλάχιστον 45 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Η επίθεση που ήρθε ως αντίποινα έπειτα από την εκτόξευση οκτώ ρουκετών στο Τελ Αβίβ από τη Χαμάς για πρώτη φορά εδώ και μήνες την Κυριακή το μεσημέρι είχε ως αποτέλεσμα άνθρωποι να καούν ζωντανοί από την πυρκαγιά που προκλήθηκε στις σκηνές.

Σε μια οργισμένη δήλωση σήμερα Δευτέρα ο επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ επιτέθηκε στο Ισραήλ λέγοντας ότι προωθεί τη στρατιωτική δράση στη νότια Γάζα παρά την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου που καλεί τη χώρα να σταματήσει αμέσως την ενέργεια αυτή.

«Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να συζητήσουν για το πώς να συμφωνήσουμε στην εφαρμογή της απόφασης του παγκόσμιου δικαστηρίου. Το Ισραήλ συνεχίζει τη στρατιωτική του δράση παρά το γεγονός πως του ζητήθηκε να σταματήσει. Η απόφαση του παγκόσμιου δικαστηρίου την προηγουμένη βδομάδα για τη Γάζα πρέπει να εφαρμοστεί» είπε χαρακτηριστικά ο Ζοζέπ Μπορέλ σε σύντομες δηλώσεις του πριν από τη συνάντηση που έχουν σήμερα στις Βρυξέλλες οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ και πρόσθεσε ότι «θα εργαστεί επίσης για την επίτευξη μιας πολιτικής απόφασης για την έναρξη ειδικής αποστολής συνοριακής βοήθειας της ΕΕ για τη συνοριακή διέλευση της Ράφα, γνωστής και ως EUBAM».

To EUBAM (Αποστολή Συνοριακής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Σημείο Διέλευσης της Ράφα) είναι μια μη στρατιωτική ευρωπαϊκή αποστολή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) με σκοπό τον έλεγχο του συνοριακού περάσματος της Ράφα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών της Αυστρίας Alexander Schallenberg η ενεργοποίηση του EUBAM θα πάρει χρόνο, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι η αποστολή που ιδρύθηκε αρχικά το 2005 βρισκόταν σε «χειμερία νάρκη» τα τελευταία χρόνια.

Την υποχρωτικότητα της εφαρμογής της απόφασης του Διεθνούς Δικατηρίου τονίζουν την ίδια ώρα και οι υπουργοί Εξωτερικών της Ισπανίας, της Νορβηγίας και της Ιρλανδίας – των τριών χωρών που θα αναγνωρίσουν επίσημα την Παλαιστίνη ως κράτος την Τρίτη.

«Νομίζω ότι και οι τρεις μας λέμε εδώ και μήνες ότι ανησυχούμε ότι το ισραηλινό στυλ πολέμου στη Γάζα παραβιάζει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Τώρα ξέρουμε. Έχουμε μια υποχρεωτική εντολή από το Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης που διατάσσει το Ισραήλ να σταματήσει την επίθεσή του στη Ράφα. Είναι υποχρεωτικό. Είναι δεσμευτικό, πράγμα που σημαίνει ότι η συνέχιση… στη Ράφα συνιστά ουσιώδη παραβίαση της απόφασης του ανώτατου δικαστηρίου του κόσμου» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας Espen Barth Eide.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιρλανδίας περιγράφει τη χθεσινοβραδινή επίθεση σε καταυλισμό σκηνών στη Ράφα ως «βάρβαρη».

«Η Γάζα είναι ένας πολύ μικρός θύλακας, πυκνοκατοικημένος», λέει, προσθέτοντας, «Δεν μπορεί κανείς να βομβαρδίσει μια περιοχή όπως αυτή χωρίς συγκλονιστικές συνέπειες όσον αφορά τα αθώα παιδιά και τους αμάχους. Θα παροτρύνουμε το Ισραήλ να σταματήσει, να σταματήσει τώρα, τη στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα».

Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες δήλωσε σήμερα Δευτέρα ότι θα ζητήσει από τα άλλα 26 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παράσχουν επίσημη υποστήριξη στο Διεθνές Δικαστήριο και να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα σέβεται τις αποφάσεις του.

«Πρόκειται να ζητήσω από τους άλλους 26 εταίρους να δηλώσουν την υποστήριξη του Διεθνούς Δικαστηρίου Δικαιοσύνης και την απόφασή του, και επίσης, εάν το Ισραήλ συνεχίσει να αγνοεί τη γνώμη του Δικαστηρίου, θα προσπαθήσουμε να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να το επιβάλουμε την απόφαση», είπε σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια μιας κοινής συνέντευξης Τύπου με τους ομολόγους του της Ιρλανδίας και της Νορβηγίας.

« Οι άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί»

Τα βίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα από την επίθεση των Ισραηλινών στο κέντρο υποδοχής στη Ράφα μαρτυρούν την κόλαση που επικράτησε στο κέντρο την στιγμή της επίθεσης. Ανάμεσα στα θύματα και ένα παιδί, όπως φαίνεται στα βίντεο ενώ το χτύπημα προκάλεσε τεράστια πυρκαγιά με αποτέλεσμα «άνθρωποι να καούν ζωντανοί στις σκηνές τους».

Ο Humza Yousaf, ο πρώην πρώτος υπουργός της Σκωτίας, έγραψε: «Μέρες αφότου το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο διατάζει το Ισραήλ να σταματήσει τη στρατιωτική του επίθεση στη Ράφα, η ισραηλινή κυβέρνηση βομβαρδίζει εκτοπισμένους που ζούσαν σε σκηνές. Αθώοι άνδρες, γυναίκες και παιδιά διαμελίστηκαν και κάηκαν ζωντανοί. Γίνετε μάρτυρες των εικόνων και αναρωτηθείτε, είστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας;».

Days after the ICJ orders Israel to halt its military offensive in Rafah, the Israeli Government bombs displaced people living in tents. Innocent men, women & children dismembered and burnt alive.



Bear witness to the images and ask yourself, are you on the right side of history? https://t.co/2RzplcBK0t — Humza Yousaf (@HumzaYousaf) May 26, 2024

Ο Jagmeet Singh, Καναδός νομοθέτης και ηγέτης του Νέου Δημοκρατικού Κόμματος, έγραψε: «Οι εικόνες από την αεροπορική επιδρομή των Ισραηλινών στρατευμάτων σε στρατόπεδο εκτοπισμένων Παλαιστινίων στη Ράφα είναι τρομακτικές. Οι εικόνες είναι τόσο τρομερές που δεν θα τις μοιραστώ. Ο κόσμος απογοητεύει τους ανθρώπους της Γάζας. Ο Καναδάς απογοητεύει τον λαό της Γάζας».

Images of the IDFs airstrike hitting a camp for displaced Palestinians in Rafah are horrifying.



Images so terrible I won’t share them.



The world is failing the people of Gaza.



Canada is failing the people of Gaza.



We must do everything we can to stop this.#CeasefireNOW — Jagmeet Singh (@theJagmeetSingh) May 27, 2024

Ο Mehdi Hassan, ένας Αμερικανός δημοσιογράφος, έγραψε: «Υπάρχουν βίντεο που βγαίνουν από τη Ράφα σήμερα με αποκεφαλισμένα μωρά. Πραγματικά, αποκεφαλισμένα μωρά που μπορείτε να δείτε μόνοι σας – όχι τα αποκεφαλισμένα μωρά που επινόησαν οι ισραηλινές αρχές για να δικαιολογήσουν τη γενοκτονική τους επίθεση, ή αυτά που ο Μπάιντεν ψευδώς ισχυρίστηκε ότι είχε δει».

There are videos coming out of Rafah today of beheaded babies.



Actual beheaded babies that you can see for yourselves - not the beheaded babies that the Israeli authorities invented to justify their genocidal assault, or the ones that Biden falsely claimed to have seen pix of. — Mehdi Hasan (@mehdirhasan) May 26, 2024

Ο Yipeng Ge, ένας Καναδός γιατρός, έγραψε: «Υπάρχει κάτι σοβαρό δυστοπικό αυτή τη στιγμή που η Ράφα φλέγεται και σφαγιάζεται και η παλαιστινιακή υγειονομική περίθαλψη είναι πέρα ​​για πέρα ​​συγκλονισμένη μετά από συστηματικές και στοχευμένες πολιορκίες στα νοσοκομεία […] Ενώ τα ιατρικά ιδρύματα στον Καναδά συζητούν ακόμη σοβαρά για το πώς τα καρπούζια θεωρούνται προσβλητικά».

There is seriously something dystopian about this moment when Rafah is on fire being massacred and Palestinian healthcare is beyond overwhelmed after systematic and targeted sieges on hospitals.



While medical institutions in Canada are still seriously talking about how… — Yipeng Ge 葛义朋 (@yipengGe) May 27, 2024

«Σφαγή» καταγγέλλουν οι Παλαιστίνιοι

Η προεδρία της Παλαιστινιακής Αρχής και η Χαμάς κατηγόρησαν το Ισραήλ πως διέπραξε «σφαγή» αμάχων, με τον ισραηλινό στρατό να λέει από την πλευρά του ότι έπληξε συγκρότημα όπου κατ’ αυτόν δρούσαν «σημαντικοί τρομοκράτες».

Οι αρχές της Γάζας και οι γιατροί υποστηρίζουν ότι το κέντρο υποδοχής που χτύπησε το Ισραήλ είχε χαρακτηριστεί ως «ασφαλής ζώνη». Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν ότι ο βομβαρδισμός έπληξε ένα συγκρότημα μαχητών στην περιοχή, σκοτώνοντας δύο ανώτερους αξιωματούχους της Χαμάς.

«Αυτή η φρικιαστική σφαγή που διαπράχθηκε από την ισραηλινή κατοχή αποτελεί πρόκληση για όλους τους διεθνείς θεσμούς» και τη διεθνή «νομιμότητα», υπογράμμισε η προεδρία της Παλαιστινιακής Αρχής σε ανακοίνωσή της, καταγγέλλοντας πως ο ισραηλινός στρατός «έβαλε στο στόχαστρο εσκεμμένα» τον καταυλισμό εκτοπισμένων Μπαρκάσατ, τον οποίο διαχειρίζεται το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) και βρίσκεται βορειοδυτικά της Ράφας.

Μετά «τη φρικιαστική σιωνιστική σφαγή που διέπραξε απόψε ο εγκληματικός στρατός κατοχής βάζοντας στο στόχαστρο σκηνές εκτοπισμένων, καλούμε τις μάζες του λαού μας στη Δυτική Όχθη, στην Ιερουσαλήμ, στα κατεχόμενα εδάφη και στο εξωτερικό να σηκωθούν και να κάνουν πορεία οργής», τόνισε σε ανακοίνωσή το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε πως ασθενοφόρα της διακόμισαν «μεγάλο αριθμό» νεκρών και τραυματιών. Εκπρόσωπός της είπε ότι ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανό να αυξηθεί καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης στη συνοικία Ταλ αλ-Σουλτάν της Ράφα, περίπου 2 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του κέντρου της πόλης.

Ο Ερυθρός Σταυρός δήλωσε ότι το νοσοκομείο στη Ράφα δεχόταν πλήθος θυμάτων και ότι και άλλα νοσοκομεία δέχονταν επίσης μεγάλο αριθμό ασθενών.

«Σημαντικοί τρομοκράτες»

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι εξαπέλυσε βομβαρδισμό με «πυρομαχικά ακριβείας» εναντίον «κτιριακού συγκροτήματος της Χαμάς στη Ράφα» όπου κατ’ αυτόν «επιχειρούσαν σημαντικοί τρομοκράτες» του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, προσθέτοντας ότι είναι «ενήμερος» για το ότι «έπαθαν κακό άμαχοι» στην περιοχή και ότι το συμβάν τελεί «υπό εξέταση».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στόχος ήταν δυο αξιωματούχοι της Χαμάς στη Δυτική Όχθη, ο Γιασίν Ραμπία και ο Χαλέντ Ναγκάρ.

«Η επιδρομή έγινε εναντίον θεμιτών στόχων δυνάμει του διεθνούς δικαίου, με τη χρήση πυρομαχικών ακριβείας, στη βάση ακριβών πληροφοριών για τη χρήση της περιοχής από τη Χαμάς», πρόσθεσε.

Βομβαρδισμοί αναφέρθηκαν επίσης σε άλλους τομείς στη Ράφα χθες. Το νοσοκομείο του Κουβέιτ ανέφερε πως διακομίστηκαν σε αυτό τρία πτώματα, ανάμεσά τους αυτό εγκύου.

Στο Τελ Αβίβ και στο κεντρικό Ισραήλ, ήχησαν σειρήνες συναγερμού το απόγευμα της Κυριακής, για πρώτη φορά εδώ και μήνες. Ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για οκτώ ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από τη Ράφα και πρόσθεσε πως βομβάρδισε την πόλη σε αντίποινα.

Σύμφωνα με ανώτερο ισραηλινό αξιωματούχο, κατά τη διάρκεια της νύχτας διεξήχθη συνεδρίαση της ισραηλινής κυβέρνησης πολέμου για τις προσπάθειες να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων που κρατά η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας από την 7η Οκτωβρίου, όταν ξέσπασε ο πόλεμος.

«Φρικαλεότητες»

Εκείνη την ημέρα, η έφοδος του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς με ορμητήριο τη Λωρίδα της Γάζας εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 1.170 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους άμαχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Άλλοι 252 άνθρωποι απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στον παλαιστινιακό θύλακο. Έπειτα από την κατάπαυση του πυρός μιας εβδομάδας τον Νοέμβριο, που επέτρεψε να απελευθερωθούν περίπου εκατό, 121 όμηροι θεωρείται πως εξακολουθούν να βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, από τους οποίους όμως 37 πιστεύεται ότι είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Σε αντίποινα, ο στρατός του Ισραήλ εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας, καταστροφικές επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακο, οι οποίες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 35.984 ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, οργάνωσης που χαρακτηρίζουν τρομοκρατική οργάνωση η ισραηλινή κυβέρνηση, όπως και αυτές των ΗΠΑ και της ΕΕ.

Χθες ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως υπέστη άλλες δυο απώλειες. Επισήμως, έχουν σκοτωθεί 289 ισραηλινοί στρατιωτικοί αφότου άρχισαν χερσαίες επιχειρήσεις στον πολιορκημένο μικρό θύλακο, την 27η Οκτωβρίου.

Χθες βράδυ χιλιάδες Ισραηλινοί παραβρέθηκαν στην κηδεία ομήρου, του Χανάν Γιαμπλόνκα, που σκοτώθηκε την 7η Οκτωβρίου και το πτώμα του εντοπίστηκε την Παρασκευή. «Πρέπει να επιστρέψουν όλοι σπίτι», είπε η αδελφή του Αβιβίτ Γιαμπλόνκα πριν από την τελετή.

Τη 234η ημέρα του πολέμου, οι διεθνείς προσπάθειες για να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, που κατέλαβε την εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας το 2007, συνεχίζονται.

Λίγο πριν από τη συνεδρίαση της κυβέρνησης πολέμου χθες βράδυ στο Τελ Αβίβ, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι ο ηγέτης της Χαμάς στον θύλακο, ο Γιαχία Σινουάρ, «συνεχίζει να απαιτεί το τέλος του πολέμου, την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Λωρίδα της Γάζας και να αφεθεί σώα η Χαμάς, ώστε να μπορεί να διαπράξει κι άλλες φρικαλεότητες όπως αυτές της 7ης Οκτωβρίου», προσθέτοντας ότι «εναντιώνεται σθεναρά» στην απαίτηση να τερματιστεί ο πόλεμος.

Φωτ. αρχείου από χτύπημα στη Ράφα στις 3 Μαϊου

