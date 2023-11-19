Θεσσαλονίκη: Ειδικές επιχειρησιακές δράσεις για την παραβατικότητα ανηλίκων

Ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων στην περιοχή του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου πραγματοποιήθηκε χθες από το Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο της δράσης, η οποία αναπτύχθηκε σε διάφορες περιοχές του δήμου, ελέχθησαν 52 ανήλικοι. Σκοπός της δράσης ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας.

Τα στοιχεία που συλλέγονται θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης και διερεύνησης για το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας.

Ανάλογες εξορμήσεις θα συνεχιστούν στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

