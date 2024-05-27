Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ απαιτούν από τον απερχόμενο αρχηγό Γενς Στόλτενμπεργκ να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες αυτή την εβδομάδα σχετικά με το σχέδιό για την εξασφάλιση στρατιωτικής βοήθειας ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, προκειμένου να «θωρακιστεί» η Ουκρανία σε περίπτωση αλλαγής προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η πρόταση αυτή παραμένει ένα ακανθώδες ζήτημα μεταξύ των μελών της συμμαχίας, σύμφωνα με το Politico, και τα μέλη ζητούν περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από το ζήτημα.

Παρασκηνιακά, ακόμη και ορισμένοι από τους στενότερους ανατολικοευρωπαίους συμμάχους της Ουκρανίας έχουν γίνει πιο επιφυλακτικοί τις τελευταίες εβδομάδες αφού αναρωτιούνται από πού και πώς θα βγει ένα τόσο τεράστιο χρηματικό ποσό.

«Το σχέδιο είναι λίγο συγκεχυμένο», είπε ένας αξιωματούχος της Ανατολικής Ευρώπης που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του λόγω της ευαισθησίας του θέματος. Πρόσθεσε ότι οι χώρες θα περίμεναν ότι ο Στόλτενμπεργκ θα παράσχει περισσότερη σαφήνεια κατά τη διάρκεια της συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στην Πράγα την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Μένει να δούμε αν οι ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ, Γερμανία και Γαλλία, θα στηρίξουν το σχέδιο.

Το Παρίσι προτίμησε να διατηρήσει τις αμυντικές δαπάνες εντός της ΕΕ παρά στο ΝΑΤΟ, ενώ ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς δεν είναι πρόθυμος να δαπανήσει περισσότερα από όσα έχουν ήδη διατεθεί βάσει των δεσμεύσεων Zeitenwende, του ταμείου άμυνας που δημιούργησε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ένας άλλος αξιωματούχος, επίσης από μια χώρα φιλική προς την Ουκρανία, είπε ότι «δεν θα εκπλαγεί» αν τελικά αναθεωρηθεί το ποσό των 100 δισ. ευρώ, αλλά προέβλεψε ότι οι σύμμαχοι θα πρέπει να βρουν τρόπους να δείξουν συγκεκριμένη υποστήριξη στο Κίεβο.

Δύο άλλοι αξιωματούχοι που γνωρίζουν τη συζήτηση επιβεβαίωσαν ότι οι συνομιλίες ήταν σε εξέλιξη, ιδίως σχετικά με το ποσό των χρημάτων και τους τρόπους κατανομής τους.

Ένας πέμπτος αξιωματούχος προειδοποίησε ότι ενώ οι υπουργοί και ο Στόλτενμπεργκ θα εξετάσουν τις λεπτομέρειες στη συνάντηση της Πράγας, δεν θα ληφθούν επίσημες αποφάσεις δεδομένου του «άτυπου» χαρακτήρα της συνάντησης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.