Εξιχνιάσθηκε, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η υπόθεση ένοπλης ληστείας σε βάρος χρηματαποστολής στο Λαύριο, που έλαβε χώρα μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης, 26 Σεπτεμβρίου 2024 κατά το χρόνο που πραγματοποιούνταν μεταφορά χρημάτων σε πολυκατάστημα.

Συνελήφθησαν 6 άτομα - Φέρεται να εμπλέκεται και το θύμα - οδηγός του βαν

Για την υπόθεση εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, αποτελούμενη από 6 μέλη, μεταξύ των οποίων υπάλληλος της εταιρείας παροχής ιδιωτικής ασφάλειας - ο οδηγός του βαν - οι οποίοι συνελήφθησαν σε συντονισμένη επιχείρηση του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ιδιοκτησίας, πρωινές ώρες χθες, 27 Νοεμβρίου 2024 και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, ληστεία, κλοπή, όπλα και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Όπως πρόεκυψε από την έρευνα, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, οι συγκεκριμένοι, τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2024, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διάπραξη ένοπλων ληστειών σε βάρος χρηματαποστολών κατά τη διάρκεια μεταφοράς χρημάτων, κυρίως σε περιοχές εκτός αστικού ιστού.

Μάλιστα, ένας από τους 6 συλληφθέντες εμπλέκεται και σε απαγωγή το 1996 κόρης γνωστού επιχειρηματία.

Επίσης, ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας πατέρας με τον γιο του.

Πώς οδηγήθηκαν στα ίχνη τους

Σύμφωνα με πληροφορίες, DNA καθώς και βιντεοληπτικό υλικό ήταν αυτά που οδήγησαν στη σύλληψή τους.

Πώς δρούσαν

Τα μέλη ενεργούσαν με ιδιαίτερη ψυχραιμία και επαγγελματισμό, ενώ γνώριζαν ακριβώς τη διαρρύθμιση των εσωτερικών χωρών των οχημάτων χρηματαποστολών, ιδιοκτησίας εταιρείας ιδιωτικής ασφάλειας.

Μάλιστα, από τη διενεργηθείσα προανάκριση προέκυψε ότι τα μέλη εργάζονταν περιστασιακά και λάμβαναν προνοιακά επιδόματα, με αποτέλεσμα να μην δικαιολογούνται οι συναλλαγές που πραγματοποιούσαν, καθώς και ο τρόπος ζωής τους.

Το χρονικό της ληστείας στο Λαύριο

Σχετικά με την ένοπλη ληστεία που πραγματοποιήθηκε στο Λαύριο, τα μέλη, λίγες ημέρες πριν την επίθεση, αφαίρεσαν όχημα από περιοχή των νοτίων προαστίων της Αττικής, προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν στην παράνομη δραστηριότητά τους.

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2024, τουλάχιστον -4- δράστες, επιβαίνοντες στο κλεμμένο όχημα, προσέγγισαν χρηματαποστολή που βρισκόταν σταθμευμένη έξωθεν πολυκαταστήματος και το ακινητοποίησαν όπισθεν αυτού, εγκλωβίζοντάς το.

Στη συνέχεια, οι -3- επιβάτες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, με μάσκες προστασίας και ολόσωμες λευκές στολές, έσκισαν με αιχμηρά αντικείμενα τα ελαστικά του θωρακισμένου οχήματος και με την απειλή ομοιώματος αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού και όπλων, έρριψαν μπογιά στο παρμπρίζ, εξαναγκάζοντας τον υπάλληλο να αποβιβαστεί.

Υπό την απειλή των όπλων, ο υπάλληλος εξαναγκάστηκε να απασφαλίσει την συρόμενη πόρτα της χρηματαποστολής, με αποτέλεσμα οι δράστες να αφαιρέσουν από το εσωτερικό της το ποσό των -1.185.226,32- ευρώ και να διαφύγουν με το όχημα που χρησιμοποίησαν.

Τι βρέθηκαν στις έρευνες

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες , καθώς και στην κατοχή τους, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-211.490- ευρώ και -500- δολάρια,

-4- οχήματα,

μοτοσυκλέτα,

καραμπίνα,

περίστροφο,

μαχαίρι,

πιστόλι εκτόξευσης φωτοβολίδων,

74 φωτοβολίδες,

πτυσσόμενη ράβδος

πλήθος φυσιγγίων,

πλήθος κινητών και καρτών SIM και

πλήθος τραπεζικών καρτών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για τη συμμετοχή τους σε περαιτέρω αξιόποινες πράξεις συνεχίζονται.

Στο βίντεο που είχε εξασφαλίσει ο ΣΚΑΪ, φαίνεται το όχημα των ληστών, ένα πράσινο αυτοκίνητο. Είναι ένα από τα δύο βίντεο που είχε στην κατοχή της η αστυνομία, και εξέταζε για την αναζήτηση των δραστών.

