Μαρινέλλα: Βελτιώνεται η υγεία της- Νέο ιατρικό ανακοινωθέν

Nέο ιατρικό ανακοινωθέν δημοσιοποιήθηκε για την πορεία της υγείας της αγαπημένης μας τραγουδίστριας Μαρινέλλας,η οποία συνεχίζει να νοσηλεύεται, μετά το εγκεφαλικό που υπέστη κατά τη συναυλία της στο Ηρώδειο.

Η πορεία της νόσου της από την αρχή δεν παρουσίασε μείζονες επιπλοκές, τονίζει το ιατρικό ανακοινωθέν και προσθέτει πως προβλήματα που προέκυψαν ήταν απολύτως αναμενόμενα δεδομένης της ηλικίας και της βαρύτητας της νόσου της ασθενούς.

Αντιμετωπίστηκαν άμεσα και επιτυχώς με τα ενδεδειγμένα θεραπευτικά σχήματα.

Η κατάσταση της υγείας της βελτιώνεται με τον αναμενόμενο ρυθμό.

Το ανακοινωθέν του «Υγεία»:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.