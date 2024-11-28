Η Επιτροπή επιβάλλει σε Pierre Cardin και Ahlers πρόστιμο 5,7 εκατ. ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε στην εταιρεία Pierre Cardin και στον μεγαλύτερό της δικαιούχο άδειας εκμετάλλευσης, Ahlers, πρόστιμο συνολικού ύψους 5,7 εκατ. ευρώ για παράβαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ, μέσω του περιορισμού των διασυνοριακών πωλήσεων ενδυμάτων μάρκας Pierre Cardin, καθώς και των πωλήσεων των προϊόντων αυτών σε συγκεκριμένους πελάτες.

Από την έρευνα της Επιτροπής διαπιστώθηκε ότι, μεταξύ του 2008 και του 2021, οι Pierre Cardin και Ahlers συνήψαν αντιανταγωνιστικές συμφωνίες και επιδόθηκαν σε εναρμονισμένες πρακτικές για την προστασία της Ahlers από τον ανταγωνισμό στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, όπου η Pierre Cardin τής είχε παραχωρήσει άδεια εκμετάλλευσης, κατά παράβαση του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και του άρθρου 53 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ.

Η κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, Eκτελεστική Aντιπρόεδρος αρμόδια για την Πολιτική Ανταγωνισμού, δήλωσε σχετικά: «Σήμερα επιβάλαμε πρόστιμο στην Pierre Cardin και στον κάτοχο άδειας εκμετάλλευσης Ahlers για τον περιορισμό του διασυνοριακού εμπορίου ειδών ένδυσης, κατά παράβαση των κανόνων ανταγωνισμού. Η συμπεριφορά αυτή διέσπασε παράνομα την ενιαία αγορά μας. Δεν επέτρεπε στους καταναλωτές να αναζητήσουν καλύτερες τιμές ψωνίζοντας από όπου ήθελαν και περιόρισε τις επιλογές τους.

Κατερίνα Πλατή

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.