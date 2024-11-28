Βαριές κατηγορίες στους δράστες της ληστείας στο Λαύριο άσκησε ο Εισαγγελέας

Βαρύτατες κατηγορίες απήγγειλε ο Εισαγγελέας σε βάρος των έξι συλληφθέντων για τη ληστεία της χρηματαποστολής γνωστού πολυκαταστήματος στο Λαύριο στις 26 Σεπτεμβρίου 2024.

Οι κατηγορίες αφορούν δράση εγκληματικής οργάνωσης και στην δίωξη περιλαμβάνονται σοβαρά κακουργήματα.

Η δίωξη αφορά:

Διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Διακεκριμένη κλοπή.

Ληστεία κατά συναυτουργία.

Κατοχή όπλων και εκρηκτικών και

Οπλοφορία οπλοχρησία.

Οι δράστες είχαν καταστρώσει σχέδιο, στο οποίο ο καθένας είχε τον ρόλο του, ώστε να ακινητοποιήσουν το όχημα της χρηματαποστολής. Στη συνέχεια είχαν αναγκάσει τον υπάλληλο, υπό την απειλή των όπλων, να απασφαλίσει την συρόμενη πόρτα του φορτηγού από όπου είχαν αφαιρέσει πόσο πάνω από περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ.

Οι κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν σε Ανακριτή από όπου αναμένεται να λάβουν προθεσμία για τις απολογίες τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

