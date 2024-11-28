Συνελήφθησαν οι ληστές της χρηματαποστολής στο Λαύριο τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 6 άτομα, ελληνικής καταγωγής, ανάμεσα τους και ο οδηγός της χρηματαποστολή που δήλωνε θύμα των ληστώνς, οι οποίοι οδηγήθηκαν κατηγορούμενοι στο Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Επίσης, κατά τις ίδιες πηγές, σε κατ' οίκον έρευνες που έγιναν βρέθηκαν περίπου 200 χιλιάδες ευρώ από τα κλοπιμαία.

Πώς έγινε η ληστεία μαμούθ;

Υπενθυμίζεται ότι η ληστεία σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 26 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Οι τέσσερις δράστες έδρασαν με κινηματογραφικό τρόπο, δίπλα ακριβώς από την είσοδο ενός καταστήματος αλυσίδας εμπορίας παιχνιδιών και άρπαξαν χρήματα που υπερβαίνουν το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Το όχημα της χρηματαποστολής είχε πάρει αρκετά χρήματα από διάφορες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή του Λαυρίου. Το συγκεκριμένο κατάστημα ήταν το τελευταίο. Φαίνεται ότι οι δράστες γνώριζαν αυτήν την πληροφορία. Ο ένας υπάλληλος της χρηματαποστολής βρισκόταν εντός του καταστήματος και είχε φέρει κάποιες τσάντες χρήματα, ενώ ο δεύτερος, όπως όφειλε, βρισκόταν εντός του αυτοκινήτου.

Στην αρχή οι ληστές, που εμφανίστηκαν με ένα πράσινο αυτοκίνητο, πετάξανε μπογιές στο όχημα, συγκεκριμένα ένα καπνογόνο χρώματος και στη συνέχεια έριξαν μπογιά στο παρμπριζ. Φορούσαν κουκούλες, ιατρικές μάσκες και κοινό ρουχισμό, ανοιχτόχρωμο.

Υπάρχει ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο στην υπόθεση. Άφησαν ένα κουτί, το οποίο υποστήριξαν ότι είναι εκρηκτικός μηχανισμός, εκφοβίζοντας τον υπάλληλο ότι θα μπορέσουν με την έκρηξη να σπάσουν το τζάμι του οχήματος.

Με μαχαίρια έσκασαν και τα τέσσερα λάστιχα του οχήματος. Με την απλή Καλάσνικοφ ανάγκασαν τον υπάλληλο να βγει από το φορτηγάκι. Ο υπάλληλος δεν μπόρεσε να μείνει εντός του οχήματος γιατί δεν ήταν θωρακισμένο. Ένας από τους δράστες άρπαξε τουλάχιστον 15 σάκους με 1,5 εκατ. ευρώ.

Οι πρώτες αναφορές των υπαλλήλων έδειχναν ότι δεν είχαν προλάβει να βάλουν τα χρήματα στα βαλιτσάκια χρωματισμού, τα οποία όταν αφαιρούνται τα χρήματα με μια έκρηξη τα καταστρέφουν. Έτσι, ήταν ιδιαίτερα εύκολο το έργο των δραστών.

Η εταιρεία, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές λειτουργούσε με άλλη επωνυμία στο παρελθόν κι είχε δεχτεί αρκετές ληστείες κατά τη διάρκεια χρηματαποστολών.

Στο βίντεο που είχε εξασφαλίσει ο ΣΚΑΪ, φαίνεται το όχημα των ληστών, ένα πράσινο αυτοκίνητο. Είναι ένα από τα δύο βίντεο που είχε στην κατοχή της η αστυνομία, και εξέταζε για την αναζήτηση των δραστών.

