Εύβοια: Μεγάλη ένταση ανάμεσα σε Δήμαρχο και Δημοτική Σύμβουλο

Πρωτοφανείς εικόνες εκτυλίχθηκαν χθες σε Δημοτικό Συμβούλιο της Εύβοιας.

Συγκεκριμένα, η κατάσταση «ξέφυγε» στον Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων ανάμεσα στο δήμαρχο και τη δημοτική σύμβουλο Φωτεινή Μακρή με αδιανόητη ένταση και χαρακτηρισμούς όπως «χαμαιτυπείο» και «βλάκας» να εξαπολύονται με τα υπόλοιπα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, εμβρόντητα να προσπαθούν να πέσουν οι τόνοι.

«Ζητώ συγνώμη από όλους και κυρίως από τους γονείς και τα παιδιά για την έκφρασή μου “χαμαιτυπείο” η οποία όμως δεν απευθυνόταν στο πρόσωπο της κυρίας Μακρή αλλά στην κατάσταση που επικρατούσε την ώρα εκείνη στο Δημοτικό συμβούλιο», ανέφερε σε ανακοίνωση του στο περιθώριο του σάλου που προκλήθηκε ο Γιώργος Ψαθάς, Δήμαρχος Διρφύων Μεσσαπίων.

«Η έκρηξή μου προήλθε από τον χαρακτηρισμό της κυρίας Φωτεινή Θωμά Μακρή προς το πρόσωπό μου (βλάκας), και δεν θα ξαναεπιτρέψω τέτοιου είδους εκφράσεις προς το πρόσωπό μου και το θεσμό του Δημάρχου», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της κα Θωμά Μακρή, περιέγραψε σε δική της ανακοίνωση πως χθες , Τετάρτη 27 Νοεμβρίου, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διρφύων Μεσσαπίων κι ενώ εξέφρασε ην έντονη απογοήτευση της για την αδράνεια της δημοτικής αρχής, δέχθηκε ύβρεις από τον δήμαρχο Διρφύων Μεσσαπίων κ. Ψαθά, ο οποίος, σύμφωνα με την ίδια, μην αντέχοντας την έντονη κριτική της για την συνολική υποβάθμιση των σχολικών μονάδων την αποκάλεσε «χαμαιτυπείο».

«Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για τα σχολεία που εθελοντικά υπηρετώ την τελευταία δεκαετία μέσα από τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και θα απαιτώ με όλη τη δύναμη της φωνής που μου έδωσε ο κόσμος, τα δίκαια αιτήματα για ένα καλύτερο σχολείο.», τόνισε.

Το θέμα που συζητήθηκε ήταν η πρόταση του διευθυντή δευτεροβάθμιας Ευβοίας για συγχώνευση των Γυμνασίων Καθενών και Στενής που εκφράσαμε την αντίθεση μας ομόφωνα.

«Επειδή το τελευταίο διάστημα έχουν προηγηθεί και υποβαθμίσεις στα σχολεία ζήτησα από τον δήμαρχο κ. Ψαθά να με ενημερώσει για τη συνάντηση που επικαλέστηκε με την υφυπουργό και να συζητήσουμε εφ’ όλης της ύλης το θέμα συγχωνεύσεων και υποβαθμίσεων των σχολείων του Δήμου μας», περιγράφει εξηγώντας πως τον επέκρινε για την μη ανταπόκριση στα αιτήματα των σχολικών μονάδων, για συντηρήσεις και υλικά καθαρισμού, γραφικής ύλης και καθημερινές ανάγκες των μονάδων.

«Όταν υποβαθμίζει ένας δήμος τα σχολεία του, καθετί άλλο που λέει πάνω στις συγχωνεύσεις είναι απλά πολιτική τακτική», εκτίμησε και πρόσθεσε πως την θλίβει βαθύητατα που πριν τη συνεδρίαση, ο Δήμος είχε διοργανώσει εκδήλωση «Κατά της Κακοποίησης των Γυναικών» όταν η κεφαλή της δημοτικής αρχής, όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, εκβιάζει, βρίζει και φιμώνει μια γυναίκα.

«Μια γυναίκα, μια μητέρα, μια σύζυγο…Θα ήθελα να μου ζητήσει Δημόσια Συγνώμη για τον διασυρμό πριν προβώ σε όλες τις νόμιμες ενέργειες», κατέληξε.

