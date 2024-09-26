Βίντεο ντοκουμέντο από την κινηματογραφική ληστεία που έλαβε χώρα νωρίτερα σήμερα σε χρηματαποστολή στο Λαύριο.

Στο βίντεο που εξασφάλισε ο ΣΚΑΪ, φαίνεται το όχημα των ληστών, ένα πράσινο αυτοκίνητο. Είναι ένα από τα δύο βίντεο που έχει στην κατοχή της η αστυνομία, και εξετάζει για την αναζήτηση των δραστών.

Πώς έγινε η ληστεία μαμούθ;

Ένα πολύ καλά σχεδιασμένο χτύπημα πραγματοποίησαν τέσσερις ένοπλοι δράστες δίπλα ακριβώς από την είσοδο ενός καταστήματος αλυσίδας εμπορίας παιχνιδιών λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι.

Το όχημα της χρηματαποστολής είχε πάρει αρκετά χρήματα από διάφορες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή του Λαυρίου. Το συγκεκριμένο κατάστημα ήταν το τελευταίο. Φαίνεται ότι οι δράστες γνώριζαν αυτήν την πληροφορία. Ο ένας υπάλληλος της χρηματαποστολής βρισκόταν εντός του καταστήματος και είχε φέρει κάποιες τσάντες χρήματα, ενώ ο δεύτερος, όπως όφειλε, βρισκόταν εντός του αυτοκινήτου.

Στην αρχή οι ληστές, που εμφανίστηκαν με ένα πράσινο αυτοκίνητο, πετάξανε μπογιές στο όχημα, συγκεκριμένα ένα καπνογόνο χρώματος και στη συνέχεια έριξαν μπογιά στο παρμπριζ. Φορούσαν κουκούλες, ιατρικές μάσκες και κοινό ρουχισμό, ανοιχτόχρωμο.

Υπάρχει ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο στην υπόθεση. Άφησαν ένα κουτί, το οποίο υποστήριξαν ότι είναι εκρηκτικός μηχανισμός, εκφοβίζοντας τον υπάλληλο ότι θα μπορέσουν με την έκρηξη να σπάσουν το τζάμι του οχήματος.

Με μαχαίρια έσκασαν και τα τέσσερα λάστιχα του οχήματος. Με την απλή Καλάσνικοφ ανάγκασαν τον υπάλληλο να βγει από το φορτηγάκι. Ο υπάλληλος δεν μπόρεσε να μείνει εντός του οχήματος γιατί δεν ήταν θωρακισμένο. Ένας από τους δράστες άρπαξε τουλάχιστον 15 σάκους με 1,5 εκατ. ευρώ.

Οι πρώτες αναφορές των υπαλλήλων δείχνουν ότι δεν είχαν προλάβει να βάλουν τα χρήματα στα βαλιτσάκια χρωματισμού, τα οποία όταν αφαιρούνται τα χρήματα με μια έκρηξη τα καταστρέφουν. Έτσι, ήταν ιδιαίτερα εύκολο το έργο των δραστών.

Η εταιρεία, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές λειτουργούσε με άλλη επωνυμία στο παρελθόν κι είχε δεχτεί αρκετές ληστείες κατά τη διάρκεια χρηματαποστολών.

Προς το παρόν δεν έχει φανεί κάποιο τρομοκρατικό κίνητρο.

Πηγή: skai.gr

