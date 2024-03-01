Εξιχνιάστηκαν μαφιόζικες δολοφονίες σε Βάρη και Κέρκυρα- Ανακοινώσεις από την ΕΛΑΣ

Στην εξιχνίαση δύο δολοφονιών που είχαν γίνει το 2020 προχώρησε η αστυνομία σε συνεργασία με την Europol.



Σύμφωνα με πληροφορίες εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση από τη Σερβία και συνελήφθησαν εκτελεστές που φέρονται να εμπλέκονται σε μαφιόζικες διπλές δολοφονίες σε Βάρη και Κέρκυρα

Πηγή: skai.gr

Η διπλή δολοφονία δύο ανδρών στη Βάρη είχε γίνει στις αρχές του 2020 σε ταβέρνα. Στην Κέρκυρα, 6 μήνες μετά, δυο άνδρες δολοφονήθηκαν μέσα σε αυτοκίνητοΣήμερα το πρωί στις 11:00 το πρωί θα γίνει παρουσίαση της υπόθεσης από την Ελληνική Αστυνομία στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 173) από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, υποστράτηγο Φώτη Ντουίτση και την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., αστυνόμο Β' Δημογλίδου Κωνσταντία.

