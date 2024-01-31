Τη διαβίβαση της μαρτυρικής κατάθεσης του διευθύνοντος συμβούλου της Hellenic Train, Μαουρίτσιο Καποτόρτο στην εισαγγελία εφετών Λάρισας για το ενδεχόμενο τέλεσης του αδικήματος της ψευδορκίας αποφάσισε η εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Όπως είπε ο πρόεδρος της επιτροπής, Δ. Μαρκόπουλος, ο κ. Καποτόρτο δεν είπε μία συγνώμη στα θύματα ενώ παραδέχθηκε ότι δεν γνώριζε για τα ιατρικά προβλήματα των μηχανοδηγών της εταιρείας του. Με την πρόταση συμφώνησαν οι εκπρόσωποι όλων των κομμάτων, πλην της «Νίκης».

Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, στη βάση αιτημάτων της αντιπολίτευσης για κλήση νέων μαρτύρων και ειδικότερα για την κλήση του πρώην προέδρου των μηχανοδηγών Κ. Γενιδούνια, ο πρόεδρος της επιτροπής παρατήρησε ότι ο κ. Γενιδούνιας είναι πλέον διευθυντικό στέλεχος της Hellenic Train και δεξί χέρι του κ. Καποτόρτο και ότι δεν έχει καταγραφεί συνδικαλιστική δήλωση για την κατάθεση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Β. Κόκκαλης είπε ότι η πλειοψηφία δεν θέλει τη μαρτυρία του κ. Γενιδούνια επειδή δεν συμφέρει την κυβέρνηση. Υπέρ της κλήσης και άλλων μαρτύρων τάχθηκαν οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης ενώ, όπως επανέλαβε ο βουλευτής της ΝΔ Λ. Τσαβδαρίδης, ο κατάλογος των μαρτύρων παραμένει ανοιχτός.

Σημειώνεται ότι ο κ. Μαρκόπουλος ανέγνωσε δήλωση 29 συγγενών θυμάτων του δυστυχήματος της 28ης Φεβρουαρίου 2023, με την οποία καλούνται τα μέλη της επιτροπής (α) να διακόψουν τις συνεδριάσεις τους μέχρι την ολοκλήρωση της ανάκρισης που διεξάγεται ενώπιον του εφέτη-ανακριτή Λάρισας (β) να ζητήσουν και να λάβουν αντίγραφο της ποινικής δικογραφίας, και κατόπιν να επανεκκινήσουν τις συνεδριάσεις τους, (γ) να εξετάσουν κι άλλους μάρτυρες με ουσιαστική συνεισφορά στη διεύρυνση ποινικών ευθυνών πολιτικών προσώπων και (δ) να εκδώσουν κοινό πόρισμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

