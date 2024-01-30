Όλοι Μαζί Μπορούμε: Απολογισμός δράσεων Δεκεμβρίου 2024

Ο απολογισμός των δράσεων του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ το Δεκέμβριο, έχει ως εξής:
- 23.900€ μετατράπηκαν σε τρόφιμα, απαραίτητα είδη οικιακής & ατομικής υγιεινής που διατέθηκαν σε 19 Δήμους και Φορείς.
- 23.884kg τρόφιμα συγκεντρώθηκαν από τις προσφορές στα καλάθια των Σούπερ Μάρκετ και διατέθηκαν στις Μητροπόλεις όλης της Ελλάδος και στην ΜΚΟ «Αποστολή».
- 19.795€ συγκεντρώθηκαν από το «Με ένα cl1ck μπορείς», τον πενταψήφιο αριθμό «19817», τον τραπεζικό λογαριασμό του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ και από 3 θεατρικές παραστάσεις.
- 5.346 μονάδες αίματος συγκεντρώθηκαν από 173 εθελοντικές αιμοδοσίες που έγιναν σε όλη τη χώρα.
- 1442 κιβώτια με Χριστουγεννιάτικα δώρα συγκεντρώθηκαν από 60 Δήμους της Αττικής, για τις ανάγκες των Κοινωνικών τους Υπηρεσιών.
- 2.500 δένδρα αγοράστηκαν & φυτεύτηκαν σε 3 δενδροφυτεύσεις.
- 5.197 εθελοντές στηρίζουν τις δράσεις του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.
Ο αναλυτικός μηνιαίος απολογισμός αναρτήθηκε στο site του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.
Μπείτε στο oloimaziboroume.gr και βρείτε όλες τις πληροφορίες για τις δράσεις του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.
Πηγή: skai.gr
