Όλοι Μαζί Μπορούμε: Απολογισμός δράσεων Δεκεμβρίου 2024

Ο αναλυτικός μηνιαίος απολογισμός αναρτήθηκε στο site του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.

Ο απολογισμός των δράσεων του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ το Δεκέμβριο, έχει ως εξής:

  • 23.900€  μετατράπηκαν σε τρόφιμα, απαραίτητα είδη οικιακής & ατομικής υγιεινής που διατέθηκαν σε 19 Δήμους και Φορείς.
  • 23.884kg τρόφιμα συγκεντρώθηκαν από τις προσφορές στα καλάθια των Σούπερ Μάρκετ και διατέθηκαν στις Μητροπόλεις όλης της Ελλάδος και στην ΜΚΟ «Αποστολή».
  • 19.795€ συγκεντρώθηκαν από το «Με ένα cl1ck μπορείς», τον πενταψήφιο αριθμό «19817», τον τραπεζικό λογαριασμό του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ και από 3 θεατρικές παραστάσεις.
  • 5.346 μονάδες αίματος συγκεντρώθηκαν από 173 εθελοντικές αιμοδοσίες που έγιναν σε όλη τη χώρα.
  • 1442 κιβώτια με Χριστουγεννιάτικα δώρα συγκεντρώθηκαν από 60 Δήμους της Αττικής, για τις ανάγκες των Κοινωνικών τους Υπηρεσιών. 
  • 2.500 δένδρα αγοράστηκαν & φυτεύτηκαν σε 3 δενδροφυτεύσεις. 
  • 5.197 εθελοντές στηρίζουν τις δράσεις του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.

Μπείτε στο oloimaziboroume.gr και βρείτε όλες τις πληροφορίες για τις δράσεις του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.
 

Πηγή: skai.gr

