Όλοι Μαζί Μπορούμε: Απολογισμός δράσεων Δεκεμβρίου 2024

Ο απολογισμός των δράσεων του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ το Δεκέμβριο, έχει ως εξής:

23.900€ μετατράπηκαν σε τρόφιμα, απαραίτητα είδη οικιακής & ατομικής υγιεινής που διατέθηκαν σε 19 Δήμους και Φορείς.

23.884kg τρόφιμα συγκεντρώθηκαν από τις προσφορές στα καλάθια των Σούπερ Μάρκετ και διατέθηκαν στις Μητροπόλεις όλης της Ελλάδος και στην ΜΚΟ «Αποστολή».

19.795€ συγκεντρώθηκαν από το «Με ένα cl1ck μπορείς», τον πενταψήφιο αριθμό «19817», τον τραπεζικό λογαριασμό του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ και από 3 θεατρικές παραστάσεις.

5.346 μονάδες αίματος συγκεντρώθηκαν από 173 εθελοντικές αιμοδοσίες που έγιναν σε όλη τη χώρα.

1442 κιβώτια με Χριστουγεννιάτικα δώρα συγκεντρώθηκαν από 60 Δήμους της Αττικής, για τις ανάγκες των Κοινωνικών τους Υπηρεσιών.

2.500 δένδρα αγοράστηκαν & φυτεύτηκαν σε 3 δενδροφυτεύσεις.

5.197 εθελοντές στηρίζουν τις δράσεις του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.

Ο αναλυτικός μηνιαίος απολογισμός αναρτήθηκε στο site του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.

Μπείτε στο oloimaziboroume.gr και βρείτε όλες τις πληροφορίες για τις δράσεις του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.



