Θεσσαλονίκη: Στο εδώλιο ηλικιωμένοι ομογενείς για απάτη με επιδόματα

Επίδομα ανασφάλιστου υπερήλικα με πλαστές βεβαιώσεις λάμβαναν ή επιχείρησαν να λάβουν από τον Οργανισμό Προνομιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης δεκάδες ηλικιωμένοι ομογενείς από τη Γεωργία, που παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, προσκόμιζαν πλαστά έγγραφα, μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, που δήθεν είχαν εκδοθεί από το υπουργείο Εργασίας, Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας της Γεωργίας, βεβαιώνοντας ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συνταξιοδοτικού Τομέα της συγκεκριμένης χώρας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας και κανένα άλλο επίδομα.

Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 85 κατηγορούμενους (άνδρες και γυναίκες), δύο εκ των οποίων έχουν αποβιώσει.

Οι πράξεις φαίνεται να τελέστηκαν την περίοδο 2018/19, ενώ τα αδικήματα που τους βαρύνουν είναι η χρήση πλαστού, η υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης (σε απόπειρα και τετελεσμένη) και η απάτη, όλα σε βαθμό πλημμελήματος.

Πολλοί εξ αυτών, κατά το κατηγορητήριο, κατάφεραν να πάρουν τα επίμαχα επιδόματα, άνω των 200 ευρώ/μηνιαίως, με το ύψος της φερόμενης απάτης να ξεπερνάει σε κάποιες περιπτώσεις τις 13.000 ευρώ.

Ορισμένοι δεν κατάφεραν να γίνουν δικαιούχοι του επιδόματος διότι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ζήτησαν έλεγχο γνησιότητας των βεβαιώσεων.

Όλες οι περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο ελέγχθησαν από την ελληνική Πρεσβεία στην Τιφλίδα και διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά δεν είχαν εκδοθεί από την αρμόδια αρχή της Γεωργίας ούτε έφεραν την προβλεπόμενη σφραγίδα.

Η υπόθεση προσδιορίστηκε να εκδικαστεί τον προσεχή Απρίλιο, ύστερα από (νέα) αναβολή που πήρε σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

