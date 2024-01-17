Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κοιλάδα των Τεμπών, λόγω εκτέλεσης εργασιών



Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, μετά από απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, θα ισχύσουν οι κάτωθι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς, για την εκτέλεση εργασιών από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στην περιοχή της Κοιλάδας των Τεμπών, από Χ.Θ. 5+800 (είσοδος Κοιλάδας Τεμπών νότιο στόμιο Σήραγγας Τ2) έως τη Χ.Θ. 11+800 (Ισόπεδος Κόμβος Ομολίου εντός ΚΕΠ):

Από την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024 έως και τη Παρασκευή 26 Απριλίου 2024



• ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις της Κοιλάδας των Τεμπών δηλαδή του τμήματος της Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς από τον Ι/Κ Αμπελακίων (Χ.Θ. 4+030) έως τον Ι/Κ Ομολίου (Χ.Θ.11+850), κατά το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024 έως και τη Παρασκευή 26 Απριλίου 2024, καθ’ όλο το 24ωρο.



Η αποκλειόμενη κυκλοφορία θα εξυπηρετείται μέσω του τμήματος του αυτοκινητόδρομου από τον Α/Κ Ευαγγελισμού (Χ.Θ.377+176) έως τον Η-Α/Κ Ραψάνης (Χ.Θ. 391+108) στο οποίο περιλαμβάνονται οι Σήραγγες Τεμπών Τ1 και Τ2.

