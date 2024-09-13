Εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στην 88η ΔΕΘ για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος, έγιναν από την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη, τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, υπό τον συντονισμό του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.

Τα μέτρα προβλέπουν άμεσες ενισχύσεις σε όσους έχουν ανάγκη ώστε να δώσουν περισσότερες ευκαιρίες για να αναχαιτιστεί το κύμα αυξήσεων, τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Η Ζαχαράκη εξειδικεύοντας τα μέτρα ανέφερε ότι η Ελλάδα μπήκε και αυτή στο ευρωπαϊκό «χορό» που επηρεάζεται αρνητικά από την έλλειψη στέγης.

Στην κατεύθυνση αυτή, ανακοινώθηκε το «Σπίτι μου 2», που έρχεται να συμπληρώσει το «Σπίτι μου 1».

Το νέο Πρόγραμμα Στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας (Σπίτι ΙΙ) για περίπου 20.000 δικαιούχους το οποίο αναμένεται να ανοίξει τον Ιανουάριο του 2025, θα προβλέπει:

50% άτοκο δάνειο από το Ταμείο Ανάκαμψης Νέο Πρόγραμμα Στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας

50% έντοκο τραπεζικό δάνειο

Τα πλεονεκτήματα θα είναι τα εξής:

Χαμηλό επιτόκιο μεσοσταθμικά

Διευρυμένα ηλικιακά κριτήρια δικαιούχων (έως 50 ετών)

Διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια 50% έντοκο τραπεζικό δάνειο

Για τους τρίτεκνους και πολύτεκνους προβλέπεται 75% άτοκο δάνειο από το Ταμείο Ανάκαμψης και 25% έντοκο τραπεζικό δάνειο.

Θα αφορά ακίνητα αξίας έως 250.000 ευρώ έκτασης έως 150 τ.μ. και κατασκευής έως και το 2007.

Το ποσό του δανείου θα ανέρχεται έως και στα 190.000 ευρώ και έως το 90% του συμβολαίου. Η διάρκεια δανείου θα ανέρχεται από 3 έως 30 έτη.

Αφορά άτομα ή ζευγάρια από 25 έως 50 ετών με εισόδημα:

έως 20.000 ευρώ για άγαμους

έως 28.000 ευρώ για ζευγάρια + 4.000 ευρώ / παιδί

έως 31.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια + 5.000 ευρώ / παιδί

Πόροι 3,2 δισ. ευρώ μέχρι τώρα μέσω προγραμμάτων όπως «Σπίτι Ι» το οποίο έχει εκταμιευθεί 7.123 δανείων ποσό 685 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος χρονιάς θα φτάσει τα 9.185 δάνεια.

Συνολικά πάνω από 30.000 θα έχουν βρει το σπίτι τους από τα προγράμματα

Ακολούθως ανακοινώθηκε το πρόγραμμα «Ανακαινίζω Νοικιάζω» με επιδότηση άνω του 60%

Την ίδια στιγμή θεσπίζεται η κοινωνική αντιπαροχή για την οποία αναμένεται η σχετική διάταξη μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου.

Επίσης για το πρόγραμμα «Κάλυψη» που προβλέπει τη στήριξη για τη στέγαση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και δικαιούχους ηλικίας από 25-39 ετών. Μέσω του προγράμματος καλύπτεται το ενοίκιο στους δικαιούχους έως 3 έτη.

Το πρόγραμμα «Στέγαση και εργασία για τους αστέγους επεκτείνεται σε 60 δήμους σε όλη τη χώρα.

Η κ. Ζαχαράκη, ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει πρόγραμμα για τη στέγαση των δημοσίων υπαλλήλων ενώ για το σκοπό αυτό έχει ξεκινήσει μελέτη από δήμους με συνεργασία της ΕΕΤΑΑ.

Το 2023 οι ανάγκες για δασκάλους και γιατρούς σε 31 νησιωτικούς δήμους ανέρχονταν σε 3.086 άτομα. «Αναζητούμε μικτό σχήμα να αξιοποιήσουμε δημοτική περιουσία για τη στέγασή τους», τόνισε κ. Ζαχαράκη προσθέτοντας ότι θα αξιοποιηθούν κενά αστυνομικά κτίρια και σχολεία.

Ως παράδειγμα αναφέρθηκε οικόπεδο στο Καστελόριζο όπου θα διαμείνουν στελέχη του λιμενικού και στη συνέχεια θα αποδοθούν σε δημοσίους υπαλλήλους.

Το πρόγραμμα «Αναβαθμίζω το Σπίτι Μου» το οποίο θα ανοίξει τον Ιανουάριο του 2025, προβλέπει 100% επιδότηση ενοικίου του τραπεζικού δανείου για όλους και αφορά πάνω από 20.000 δικαιούχους.

Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε όλα τα φυσικά πρόσωπα – ιδιοκτήτες κατοικίας (κύριας ή δευτερεύουσας) και προβλέπει χαμηλότοκα δάνεια για ενεργειακή αναβάθμιση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.