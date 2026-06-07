Δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών γύρω στη 1 το μεσημέρι της Κυριακής με επίκεντρο τη βόρεια Εύβοια, οι οποίες έγιναν έντονα αισθητές και στην Αττική.

Η πρώτη σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 12:58 και ήταν μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίστηκε 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 14,1 χιλιόμετρα.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, η περιοχή επλήγη από νέο, ισχυρότερο σεισμό, μεγέθους 5,2 Ρίχτερ. Η δεύτερη δόνηση είχε επίκεντρο 5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας και το εστιακό βάθος 13,1 χιλιόμετρα, γεγονός που εξηγεί την μεγάλη ένταση με την οποία έγιναν αισθητοί οι σεισμοί στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Μιλώντας στο evima.gr, ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης ανέφερε ότι ο σεισμός προκάλεσε ζημιές σε σπίτια, κτίρια και καταστήματα. «Αυτή την ώρα επικρατεί πανικός στον κόσμο καθώς ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα αισθητός. Έγιναν ζημιές σε σπίτια, μαγαζιά και στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου έξω από το Προκόπι, όπου γινόταν βάφτιση και ο ιερέας πετάχτηκε έξω».

Ο δήμαρχος Μαντουδίου μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε ότι υπάρχουν κατολισθήσεις σε Βλαχιά, Δαφνούλα και άλλα σημεία, κυρίως σε δρόμους που επηρεάζονται από υλικά που κατέρχονται από ψηλές πλαγιές.

Ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας Ευθύμης Λέκκας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ ανέφερε: «Στην περιοχή έχουμε τέτοιους σεισμούς, κατά περιόδους εκδηλώνονται τέτοιοι σεισμοί, δηλαδή της τάξεως των 5 βαθμών, και μικρότεροι, οι οποίοι έχουν το κύριο χαρακτηριστικό ότι κρατάνε για λίγες ημέρες, ανάλογα την περίπτωση. Πέρυσι ουσιαστικά είχαμε ακόμα μία τέτοια διαδικασία στην ίδια περιοχή. Συνεπώς, τα χαρακτηριστικά της περιοχής δείχνουν ότι ναι μεν έχουμε κάποια σεισμικότητα, αυτή η σεισμικότητα δεν μπορεί να υπερβεί κατά την άποψή μου τους 5, 5.1, 5.2 βαθμούς, αλλά θα έχουμε όμως μικρότερους σεισμούς στην ευρύτερη περιοχή. Συνεπώς, πιστεύω ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας».

Σε ερώτηση αν το 5,2 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός απάντησε: «Σε αυτές τις περιπτώσεις όπου έχουμε ένα σμήνος σεισμών [...] δεν μπορούμε να διακρίνουμε ποιο είναι ο κύριος σεισμός και ποιος είναι ο δεύτερος. Δηλαδή σχεδόν έχουμε το ίδιο επίπεδο σεισμών που διαφέρουν πολύ λίγο και δεν μπορούμε να διακρίνουμε ποιος ήταν ο κύριος σεισμός. Το σημαντικό στην περίπτωση του Προκοπίου είναι ότι διατηρείται μεν για αρκετό χρονικό διάστημα, για ώρες, για μέρες ενδεχομένως, η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή, αλλά δεν έχουμε υπέρβαση των μεγεθών, δηλαδή δεν έχουμε κάποιο θεαματικό μέγεθος πάνω από 5. Οπότε, με βάση αυτό το μέγεθος είμαστε ασφαλείς. Και δεν έγιναν ζημιές στην περιοχή, έγιναν ζημιές βέβαια σε παλιά κτίσματα, κάποιες κατολισθήσεις, αλλά ο κύριος ο συντριπτικός όγκος του οικιστικού ιστού έμεινε ανέπαφος».

Ο καθηγητής σεισμολογίας στο ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος ανέφερε ότι σεισμοί της τάξης των 5 βαθμών συμβαίνουν συχνά στην Ελλάδα και εμφανίστηκε καθησυχαστικός: «Δεν έχουμε κάτι σημαντικό να πούμε αυτή τη στιγμή. Σεισμοί της τάξης του 5 είναι συνηθισμένοι για τον ελληνικό χώρο και συμβαίνουν περίπου κάθε μήνα σε κάποια περιοχή της χώρας» σημείωσε.

Όπως εξήγησε, η έντονη αίσθηση που προκάλεσαν οι δονήσεις στην Αθήνα οφείλεται κυρίως στην εγγύτητα του επίκεντρου με το λεκανοπέδιο και στον τρόπο διάδοσης των σεισμικών κυμάτων. «Ακόμη και ένα μεγαλύτερο γεγονός στην περιοχή δεν αναμένεται να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην Αττική. Ενδεχόμενες επιπτώσεις θα αφορούσαν κυρίως τις περιοχές που βρίσκονται κοντά στο επίκεντρο», τόνισε.

Πηγή: skai.gr

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