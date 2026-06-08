Η Pink μάγεψε στα 79α Βραβεία Tony

Με μια άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση στο Radio City Music Hall της Νέας Υόρκης, η Pink άνοιξε την αυλαία των 79ων Βραβείων Tony. Η κορυφαία σταρ ήταν η φετινή οικοδέσποινα της μεγάλης γιορτής του Μπρόντγουεϊ, αναλαμβάνοντας τα ηνία της παρουσίασης, σε μια βραδιά που τίμησε τις κορυφαίες παραστάσεις της σεζόν.

Στο μπλε χαλί τη συνόδευσαν ο σύζυγός της, Κάρεϊ Χαρτ, η 15χρονη κόρη τους, Γουίλοου, ο 9χρονος γιος τους, Τζέιμσον, καθώς και η μητέρα της, Τζούντιθ Μουρ. Για την εντυπωσιακή της άφιξη, η τραγουδίστρια επέλεξε μια μαύρη δημιουργία με παγιέτες την οποία συνδύασε με μια μπλε ροζέτα στα μαλλιά και μακριά, κρεμαστά σκουλαρίκια.

Πριν από την εκδήλωση, η Pink εξομολογήθηκε στην κολλητή της φίλη, Σοσάνα Μπιν ότι ήταν «αρκετά αγχωμένη» για τον ρόλο της οικοδέσποινας, καθώς ήταν η πρώτη φορά που αναλάμβανε την παρουσίαση μιας μεγάλης τελετής βραβείων, σύμφωνα με το People.

Το άγχος της, ωστόσο, εξαφανίστηκε μόλις ανέβηκε στη σκηνή. Το σόου ξεκίνησε με τη σταρ να αιωρείται πάνω από τη σκηνή ντυμένη ως Πίτερ Παν και ερμηνεύοντας το «I'm Flying». Στην συνέχεια έκανε την εμφάνισή του ο πρώην παρουσιαστής των βραβείων, Νιλ Πάτρικ Χάρις, συμβουλεύοντάς την να είναι απλώς ο εαυτός της. «Είσαι η Pink. Μπορείς να καταφέρεις τα πάντα», της είπε.

Ακολουθώντας τη συμβουλή του, η Pink έβγαλε τον ιμάντα, φόρεσε ένα ψηλό καπέλο και έδωσε το σύνθημα για μια εκρηκτική εκτέλεση του εμβληματικού «Lady Marmalade». Για τις ανάγκες του σόου έκανε μια γρήγορη αλλαγή με ροζ κορσέ με κρυστάλλινα κρόσσια και ψηλές μαύρες μπότες. Στο πλευρό της βρέθηκαν δεκάδες καλλιτέχνες, ανάμεσά τους η Lea Michele και η Megan Thee Stallion με το νούμερο να εξελίσσεται σε υπερθέαμα, καθώς 170 περφόρμερ κατέκλυσαν τη σκηνή.

Pink performing All That Jazz from Chicago during the Tonys...she really is so talented wow pic.twitter.com/R1jnatvz2x — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) June 8, 2026

Σύμφωνα με το Broadway News, τις χορογραφίες υπέγραψε η Σάρα Ο'Γκλέλμπι, ενώ τη μουσική και τους στίχους οι Μπεντζ Πασέκ και Τζάστιν Πολ, σε συνεργασία με τον Μαρκ Σόνενμπλικ.

Περνώντας στον εισαγωγικό της μονόλογο με άφθονο αυτοσαρκασμό, η Pink δήλωσε: «Βρίσκομαι εδώ για να τιμήσω τους πιο σκληρά εργαζόμενους ανθρώπους του θεάματος...κυρίως εκείνους που καταφέρνουν να στριμώξουν τον Λουκ Έβανς σε κορσέ!». Παράλληλα, αυτοαποκαλέστηκε η «δεύτερη μεγαλύτερη θαυμάστρια του Μπρόντγουεϊ», δίνοντας την πρωτιά στην κόρη της, Γουίλοου.

Tony Awards 2026 Full Opening by P!nk featuring Megan Thee Stallion, Lea Michele and others pic.twitter.com/hDS7C1GHP4 — Fan Account • P!nk Crave (@PinkChartData) June 8, 2026

Κλείνοντας, συνέδεσε έξυπνα τα υποψήφια μιούζικαλ με την πολιτική επικαιρότητα. Σημείωσε ότι «τα χειρότερα κομμάτια της ιστορίας επαναλαμβάνονται» με αφορμή τις παραστάσεις «Ragtime» και «Liberation», ενώ σχολίασε με νόημα τον κοινωνικό διχασμό και την απώλεια δικαιωμάτων της τρανς κοινότητας, κάνοντας αναφορές στα έργα «Two Strangers (Carry a Cake Across New York)» και την αναβίωση του «Cats», («Jellicle Ball»).

Pink brought her biggest cheerleaders to the Tony Awards, stepping out on Broadway’s biggest night with husband Carey Hart, daughter Willow, son Jameson and her mom, Judith Moore, by her side. It was a family affair on the red carpet as the pop superstar made her Tony Awards… pic.twitter.com/qR1H8x0Od4 — HELLO! Canada (@HelloCanada) June 7, 2026

Πηγή: skai.gr

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