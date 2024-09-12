Εξειδίκευση των μέτρων για τη στήριξη της οικογένειας: Αύξηση κατώτατου μισθού και επιδομάτων - Ενίσχυση των τρίτεκνων και συνταξιούχων

Η δέσμη μέτρων για τη στήριξη των οικογενειών που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της ΔΕΘ, εξειδικεύτηκε από τους αρμόδιους υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη, την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη και τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνο Πετραλιά.

Τα μέτρα έχουν στόχο την ενίσχυση και ελάφρυνση των οικογενειών και συγκεκριμένα:

- για το δημογραφικό ζήτημα,

- την αναμόρφωση των κοινωνικών επιδομάτων και

- τη στήριξη των εργαζόμενων γονιών μέσω της καλύτερης σύζευξης της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή.

Σοφία Ζαχαράκη: Ήδη εφαρμόζονται μέτρα στήριξης ύψους 1 δις ευρώ.

- Αλλαγές στις 3τεκνες οικογένειες: α) Αναγνωρίζεται η ιδιότητα εφ’ ορου ζωής για γονείς και παιδιά και αυξάνεται το ποσοστό εισαγωγής ΑΣΕΠ - β) Αυξάνεται η μοριοδότηση για τις μετεγγραφές των φοιτητών, παιδιών τρίτεκνης οικογένειας.

- Φέτος και για το επόμενο έτος 173.000 vouchers και 20.000 νέες θέσεις παιδικών σταθμών.

- «Ναντάδες της Γειτονιάς» – Διευρύνεται ο θεσμός, διπλασιάστηκε το voucher, σε έως 500 ευρώ για κάθε παιδί – Από το πρώτο τρίμηνο του 2025, σε όλους του Δήμους της Ελλάδας

- Προσλήψεις στο Δημόσιο: Το ποσοστό θέσεων που προκηρύσσονται μέσω ΑΣΕΠ θα αυξηθεί από 12% σε 16%.

Παροχές στους νέους γονείς και προστασία εργαζόμενου γονέα.

- Φοροαπαλλαγές Νέων Γονέων: Παροχές έως 12 μήνες από την απόκτηση τέκνου με συνολικό ποσό έως 5.000 ευρώ ετησίως, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει μείωση αποδοχών.

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ ύψους 1,9 δις, αντιμετωπίζονται οι στρεβλώσεις

Αυξάνονται : • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα στα 250 ευρώ • επίδομα στέγασης από 70 σε 75 και 125 (σε δύο κλίμακες) και • παιδιού σε 75 και περαιτέρω σε 150 ευρώ για το τρίτο παιδί και τα επόμενα.

- Έκτακτη παροχή 200 στους ανασφάλιστους ηλικιωμένους

Νίκη Κεραμέως: Τονώνουμε την απασχόληση, στηρίζουμε τους συνταξιούχους

Αύξηση κατώτατου μισθού στα 830 με στόχο τα 950 ευρώ το 2027 – Η αύξηση οδηγεί σε αυξήσεις του μέσου μισθού και των επιδομάτων

Μείωση κατά 1 ποσοστιαία μονάδα στις ασφαλιστικές εισφορές, 0,5% για εργαζόμενους και 0,5% για εργοδότες

Αλλαγές στο επίδομα ανεργίας, με βάση την προϋπηρεσία και τις ανάγκες του ανέργου.

Κίνητρα στις επιχειρήσεις για να στηρίζουν τους νέους γονείς

• Οι εργοδότες που διευκολύνουν το προσωπικό τους με παροχές έως και 5.000 ευρώ ετησίως σε νέους γονείς, θα απαλλάσσονται από τον φόρο για αυτό το ποσό, το οποίο θα προσαυξάνεται για κάθε νέο μέλος της οικογένειας.

Αύξηση έως 2,5% για 2.000.000 συντάξεις από 1 Ιανουαρίου 2025

Έκτακτη ενίσχυση συνταξιούχων με προσωπική διαφορά

«Εχουμε ακόμα πολύ δουλειά να κάνουμε. Οι τέσσερις κατηγορίες που θα εστιάσουμε ιδιαιτέρως το επόμενο διάστημα είναι: οι νέοι, οι γυναίκες και οι μητέρες συγκεκριμένα, τα άτομα με αναπηρία και οι συνταξιούχοι. Στους τελευταίους έχει σημειωθεί ήδη σημαντική πρόοδος», πρόσθεσε η Νίκη Κεραμέως.

Θάνος Πετραλιάς για Δημογραφικό

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε στα προαναφερθέντα επιδόματα και παροχές και πρόσθεσε

- κατάργηση του φόρου 15% στην ασφάλιση υγείας για παιδιά μέχρι 18 ετών

- αυξάνεται το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα για τα περιφερειακά πανεπιστήμια κατά 500 ευρώ – στα 2000- και 2.500 σε συγκατοίκηση

- Θέσπιση πλήρους φοροαπαλλαγής για τις επιχειρήσεις που παρέχουν voucher για βρεφονηπιακούς σταθμούς

Πηγή: skai.gr

