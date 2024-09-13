Έχασε δυστυχώς το μωρό που κυοφορούσε η 34χρονη γυναίκα, την οποία παρέσυρε την Τετάρτη το πρωί, μαζί με τον σύζυγό και το 2 ετών παιδάκι τους, ο 46χρονος οδηγός στη ΘέρμηΘεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 34χρονη έχασε το έμβρυο 5 μηνών και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Η εξέλιξη αυτή έγινε γνωστή από συγγενικό πρόσωπο της 34χρονης.

Η χειρουργική επέμβαση - η οποία ολοκληρώθηκε - έγινε για τον τερματισμό της κύησης και την αφαίρεση του εμβρύου, σύμφωνα με πηγές του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου». Το χειρουργείο κρίθηκε απαραίτητο διότι είχαν ανευρεθεί αρνητικοί παλμοί του εμβρύου, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Το ζευγάρι - ο 37χρονος πατέρας και η 34χρονη μητέρα - νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου».

Το παιδί τους νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στην Παιδοχειρουργική Κλινική του ίδιου νοσηλευτικού ιδρύματος.

Αναμένεται συμπληρωματική δίωξη εις βάρος του 46χρονου

Μετά την απώλεια του εμβρύου, αναμένεται να ασκηθεί συμπληρωματική δίωξη εις βάρος του 46χρονου οδηγού, ο οποίος - σύμφωνα με το κατηγορητήριο - οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και κρατείται ενόψει της απολογίας του στην 3η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Πηγή: skai.gr

