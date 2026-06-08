Από την Ουκρανία έως το Στενό του Ορμούζ: Πού οδηγείται η διεθνής τάξη

Κορυφαίοι αναλυτές διεθνών σχέσεων και γεωπολιτικής συζήτησαν στο πλαίσιο του Delphi Forum Slemani που πραγματοποιήθηκε στις 6-7 Ιουνίου, τις βαθιές αλλαγές που συντελούνται στο διεθνές σύστημα, υποστηρίζοντας ότι ο κόσμος εισέρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης αβεβαιότητας, όπου οι κανόνες αμφισβητούνται, οι θεσμοί αποδυναμώνονται και οι μεγάλες δυνάμεις αδυνατούν ή δεν επιθυμούν πλέον να διαμορφώσουν μια νέα κοινά αποδεκτή τάξη πραγμάτων.

Ο Greg Mills, Senior Fellow και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του RUSI, υποστήριξε ότι οι βασικές κινητήριες δυνάμεις της παγκόσμιας αλλαγής είναι πλέον η τεχνολογία, η ενέργεια, οι εφοδιαστικές αλυσίδες, τα κρίσιμα ορυκτά και οι δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού. Επισήμανε ότι η ενεργειακή ζήτηση θα αυξηθεί δραματικά τις επόμενες δεκαετίες, ιδιαίτερα λόγω της ανάπτυξης των κέντρων δεδομένων, ενώ προειδοποίησε ότι η διεθνής κοινότητα δεν έχει ακόμη βρει αποτελεσματικό τρόπο να αποκαταστήσει την αποτρεπτική ισχύ απέναντι σε νέες συγκρούσεις. Όπως ανέφερε, «μπορεί να μην ενδιαφέρεσαι για τον πόλεμο, αλλά ο πόλεμος ενδιαφέρεται για σένα», θέτοντας το ερώτημα κατά πόσο μπορεί να υπάρξει πραγματική διεθνής τάξη χωρίς δημοκρατία, ισχυρούς θεσμούς και σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και πολιτών.

Η Malgorzata Bonikowska, Πρόεδρος του Centre for International Relations της Πολωνίας, προσέγγισε το ζήτημα μέσα από το ευρωπαϊκό πρίσμα, σημειώνοντας ότι στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη κυριαρχεί η αίσθηση πως «σίγουρα δεν υπάρχει τάξη». Όπως ανέφερε, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα πραγματικότητα στην οποία οι παλιές βεβαιότητες έχουν αμφισβητηθεί, ενώ οι γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις εξελίσσονται με ταχύτητα που δυσκολεύει κοινωνίες και κυβερνήσεις να προσαρμοστούν. Παρά τις ανατροπές, τόνισε ότι «χρειαζόμαστε κανόνες», καθώς χωρίς αυτούς η αβεβαιότητα μετατρέπεται εύκολα σε χάος.

Συνεχίζοντας τη συζήτηση για τη φύση της σημερινής διεθνούς τάξης, η Ινώ Αφεντούλη, επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Γεωπολιτικής και Διπλωματίας του ΕΛΙΑΜΕΠ, σημείωσε ότι η φιλελεύθερη δυτική τάξη διαθέτει ένα χαρακτηριστικό που συχνά παραβλέπεται: την ικανότητα αυτοκριτικής. Όπως υποστήριξε, «οι αναδυόμενες δυνάμεις θέλουν να επιβάλλουν τη δική τους τάξη, αλλά μέχρι στιγμής δεν το έχουν κάνει». Κατά την άποψή της, ο κόσμος βρίσκεται σήμερα σε μια μεταβατική περίοδο «αταξίας», χωρίς να έχει ακόμη διαμορφωθεί μια νέα συναινετική τάξη πραγμάτων, ενώ «η επιστροφή στο παρελθόν δεν είναι δυνατή».

Τη συνολική εικόνα επιχείρησε να συνθέσει ο François Heisbourg, ειδικός σύμβουλος του Fondation pour la Recherche Stratégique της Γαλλίας, ο οποίος υποστήριξε ότι η σημερινή εποχή διαφέρει από προηγούμενες περιόδους διεθνούς ανταγωνισμού. Όπως ανέφερε, οι τρεις μεγάλες δυνάμεις με παγκόσμιες φιλοδοξίες -οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία και η Κίνα- δεν λειτουργούν πλέον ως φορείς οικοδόμησης διεθνούς τάξης. «Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί που θα μπορούσαν να φτιάξουν τους κανόνες σήμερα δεν ενδιαφέρονται», σημείωσε. Προειδοποίησε ότι «βασικοί πυλώνες της μεταπολεμικής διεθνούς τάξης, όπως η Συνθήκη Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων, το Δίκαιο της Θάλασσας και η αρχή της μη αλλαγής συνόρων διά της βίας, βρίσκονται πλέον υπό σοβαρή πίεση».

Τη συζήτηση συντόνισε ο Konstantin Valkov, Director Special Projects and Lecturer στο New Bulgarian University.

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Πηγή: skai.gr

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