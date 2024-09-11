Άμεσα μέτρα ώστε να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις λόγω της μείωσης των βροχών κατά 50% φέτος στη χώρα μας προανήγγειλε από τη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η εξειδίκευση των μέτρων έγινε σήμερα από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρο Σκυλακάκη, τους υφυπουργούς Νίκο Ταγαρά, Αλεξάνδρα Σδούκου και εκπρόσωπο της ΕΥΔΑΠ.

Σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας Θόδωρο Σκυλακάκη αναμένεται νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση κοστολόγησης – τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος.

Ο υπουργός Ενέργειας αναφέρθηκε στη δημιουργία ισχυρότερων παρόχων με μείωση του αριθμού τους στο 1/4. Έτσι μεταξύ άλλων, θα γίνει επέκταση της ΕΥΔΑΠ τουλάχιστον σε λοιπή Αττική, Κορινθία, Βοιωτία και Φωκίδα.

Επίσης θα υπάρξει επέκταση της ΕΥΔΑΘ σε λοιπή Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, ενώ στην υπόλοιπη χώρα, θα υπάρξει 1 πάροχος ανά περιφερειακή ενότητα. Επίσης, θα θεσπιστεί διακανονισμός για το 75% των χρεών των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης προς τη ΔΕΗ.

Τα τιμολόγια, σύμφωνα με τον κ. Σκυλακάκη, καθορίζονται από τον πάροχο και ελέγχονται από την ΡΑΑΕΥ και δεν μπορούν, ως γενικώς κανόνας, να αυξηθούν περισσότερο από τον Εναρμονισμένο Δείκτη Καταναλωτή.

Θα δοθεί, επίσης, δυνατότητα καθορισμού διαφορετικών τιμών ανά περιοχή και θα υπάρξει κλιμακωτή χρέωση ανάλογα με τα επίπεδα κατανάλωσης με υποχρέωση η πρώτη κλίμακα κατανάλωσης να είναι οικονομικά προσιτή και να καλύπτει τις ανάγκες διαβίωσης του πληθυσμού.

Ο ίδιος σημείωσε, μεταξύ, άλλων, πως υπάρχει ανάγκη αντιμετώπισης της ύδρευσης και της άρδευσης αλλά και πλημμυρικών συμβάντων.

Σχετικά με τις επενδύσεις που προτείνουν οι πάροχοι είναι η μείωση διαρροών.

Παράλληλα, ο υπουργός αναφέρθηκε σε σειρά πηγών χρηματοδότησης, όπως το ΕΣΠΑ, τα έσοδα από δικαιώματα εκπομπών αλλά και το Πράσινο Ταμείο.

«Η ίδια η κλιματική κρίση είναι αβέβαιη και σε μία αβεβαιότητα που είχαμε για τον καιρό, προστίθεται πολύ μεγάλη αβεβαιότητα για το κλίμα. Άλλο ένα σημαντικό θέμα είναι η αδυναμία πρόσβασης των παροχών σε δανεισμό», είπε μεταξύ άλλων σχετικά με τα προβλήματα.

O κ. Σκυλακάκης αναφέρθηκε στα κριτήρια επιλογής έργων αφαλάτωσης σε άνυδρα νησιά.

Είπε σχετικά με τα νησιά πως «η αφαλάτωση είναι μία λύση, η ερώτηση είναι με ποιο κόστος μπορεί να γίνεται, εκεί αν το δέσεις με το κόστος των ανανεώσιμων πηγών που είναι πολύ χαμηλότερο από την φυσικό αέριο γενικώς αλλά και γενικότερα επιδοτήσεις μπορείς να πετύχεις για τα νησιά χαμηλού κόστους νερό σε σχέση με αυτό που πληρώνουν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.