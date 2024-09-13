Έναν αρχαιολογικό θησαυρό έκρυβαν στα σπίτια τους, σε περιοχές της Ημαθίας, τρία άτομα, όπως αποκάλυψε έρευνα του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Δύο εξ αυτών συνελήφθησαν -πρόκειται για έναν 34χρονο Έλληνα και μία 40χρονη Βουλγάρα- ενώ ο τρίτος (55 ετών ημεδαπός και σύζυγος της αλλοδαπής) ταυτοποιήθηκε και περιλαμβάνεται στην ίδια δικογραφία.

Συνολικά, στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έντεκα αρχαία αντικείμενα που προέρχονται από αρχαίες ταφές αρχαϊκών, κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (500-150 π.Χ.), όπως επίσης 142 χάλκινα νομίσματα και μία χάλκινη πόρπη ζώνης που χρονολογούνται από τα κλασικά έως τα οθωμανικά χρόνια (400 π.Χ. - 18ο αι.).

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ειδικών, όλα τα παραπάνω αντικείμενα εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς και θεωρούνται ιδιαίτερης αρχαιολογικής αξίας.

Ακόμη, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν δύο βιβλία, πέντε ανιχνευτές μετάλλων με τα παρελκόμενα τους και δύο φορητούς πομποδέκτες. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες για τη σύλληψη του τρίτου κατηγορούμενου συνεχίζονται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.