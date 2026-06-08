Όπου Υπάρχει Ελλάδα: Σαλπάρουμε για Ύδρα, Σπέτσες και Πόρο - Δείτε το trailer

Τρία υπέροχα νησιά του Αργοσαρωνικού γίνονται η βάση της δημοσιογραφικής ομάδας του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 15.00. Γνωρίζουμε τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της Ύδρας και τις Σπέτσες, όπου μετακινούμαστε χωρίς αυτοκίνητα. Στον Πόρο συναντάμε μια 6χρονη πρωταθλήτρια σκακιού. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Η Ύδρα συστήνεται στον επισκέπτη εξαρχής και στο λιμάνι συναντά κανείς ντόπιους, αλλά και τουρίστες από κάθε χώρα του πλανήτη. Τα αρχοντικά της έχουν αριστοκρατικό χαρακτήρα ενώ οι παραλίες της σε προκαλούν να τις ανακαλύψεις. Όλο το νησί είναι ένα απέραντο σκηνικό, όχι μόνο του Χόλυγουντ, αλλά και του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Πρωταγωνιστές και αστέρες, άνθρωποι του πνεύματος, ζωγράφοι και καλλιτέχνες, έχουν μαγευτεί και επισκέπτονται τακτικά το νησί.

Σπέτσες: πέτρινα αρχοντικά, μυρωδιά από θάλασσα και λουλούδια. Ένα νησί χωρίς αυτοκίνητα, όπου η μετακίνηση γίνεται με τα πόδια, ποδήλατο ή άμαξα. Τα αυτοκίνητα κυκλοφορούν αποκλειστικά για τους μόνιμους κατοίκους και μόνο με ειδική άδεια για τους επισκέπτες. Τους καλοκαιρινούς μήνες όμως, η εικόνα αλλάζει. Η αυξημένη κίνηση από επισκέπτες, οχήματα, ηλεκτρικά πατίνια και τετράτροχα οχήματα φέρνουν έντονη κυκλοφοριακή πίεση στο νησί.

Η 6χρονη Σοφία Καλισκάμη από τον Πόρο κατέκτησε τον τίτλο της Απόλυτης Πρωταθλήτριας Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκακιού. Αναδείχθηκε στην κορυφή παραμένοντας αήττητη με εντυπωσιακή συγκομιδή 8,5 βαθμών (8 νίκες και 1 ισοπαλία) σε 9 αγώνες, έχοντας ξεκινήσει να παίζει σκάκι από την ηλικία των δύο.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

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