Παναθηναϊκός: Να το κάνει δύο χρόνια μετά, με τους… ίδιους πρωταγωνιστές

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό, στο ”Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας”, για το τρίτο τελικό της Stoiximan GBL. Οι ”πράσινοι” θέλουν να πάρουν το διπλό, ώστε να προηγηθούν με 2-1 στη σειρά και να πάρουν την τύχη στα χέρια τους, για το μεγάλο στόχο του πρωταθλήματος.
Ο Παναθηναϊκός έχει σχεδόν δύο χρόνια να φύγει με το διπλό από το ΣΕΦ. Η τελευταία φορά που κέρδισε στην έδρα του Ολυμπιακού, ήταν στις 27 Οκτωβρίου του 2024. Για την ακρίβεια πριν από 20 μήνες. Τότε, είχε επικρατήσει με σκορ 71-78, στο πλαίσιο της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.
Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.