Παναθηναϊκός: Να το κάνει δύο χρόνια μετά, με τους… ίδιους πρωταγωνιστές

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό, στο ”Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας”, για το τρίτο τελικό της Stoiximan GBL. Οι ”πράσινοι” θέλουν να πάρουν το διπλό, ώστε να προηγηθούν με 2-1 στη σειρά και να πάρουν την τύχη στα χέρια τους, για το μεγάλο στόχο του πρωταθλήματος.

Ο Παναθηναϊκός έχει σχεδόν δύο χρόνια να φύγει με το διπλό από το ΣΕΦ. Η τελευταία φορά που κέρδισε στην έδρα του Ολυμπιακού, ήταν στις 27 Οκτωβρίου του 2024. Για την ακρίβεια πριν από 20 μήνες. Τότε, είχε επικρατήσει με σκορ 71-78, στο πλαίσιο της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

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Πηγή: skai.gr

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