Παράταση δόθηκε έως την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 15:00, λόγω αυξημένης ζήτησης, στην Παρέμβαση ΙΙ (Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς) της δράσης «Ερευνώ - Καινοτομώ» του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 - 2027.

Την απόφαση έλαβαν από κοινού ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος και ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Υπενθυμίζεται ότι η δράση υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα».

Πηγή: skai.gr

