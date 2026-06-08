Μια Κυριακή από τη ζωή της Μαριάννας Κορομηλά

Δηλώνει αφηγήτρια και θεωρεί τον εαυτό της τυχερό, γιατίπρόλαβε να γνωρίσει μια Ελλάδα που δεν υπάρχει πια.
Είναι συγγραφέας, ιστορικός, ξεναγός και ραδιοφωνική παραγωγός.
Δηλώνει αφηγήτρια και θεωρεί τον εαυτό της τυχερό, γιατίπρόλαβε να γνωρίσει μια Ελλάδα που δεν υπάρχει πια. Είναι συγγραφέας, ιστορικός, ξεναγός και ραδιοφωνική παραγωγός.
Δηλώνει αφηγήτρια και θεωρεί τον εαυτό της τυχερό, γιατίπρόλαβε να γνωρίσει μια Ελλάδα που δεν υπάρχει πια.
Είναι συγγραφέας, ιστορικός, ξεναγός και ραδιοφωνική παραγωγός.