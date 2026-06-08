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Μια Κυριακή από τη ζωή σου, με την Κωνσταντίνα Βαρσάμη
Μια Κυριακή από τη ζωή της Μαριάννας Κορομηλά

varsami

Δηλώνει αφηγήτρια και θεωρεί τον εαυτό της τυχερό, γιατίπρόλαβε να γνωρίσει μια Ελλάδα που δεν υπάρχει πια. Είναι συγγραφέας, ιστορικός, ξεναγός και ραδιοφωνική παραγωγός.

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Δηλώνει αφηγήτρια και θεωρεί τον εαυτό της τυχερό, γιατίπρόλαβε να γνωρίσει μια Ελλάδα που δεν υπάρχει πια.

Είναι συγγραφέας, ιστορικός, ξεναγός και ραδιοφωνική παραγωγός.

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