Ποινική δίωξη σε βάρος του 48χρονου που κατηγορείται για την δολοφονία του μουσικού στα Εξάρχεια

Ποινική δίωξη για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της ληστείας

Σφυρί - Δικαστήριο

Ποινική δίωξη για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της ληστείας ασκήθηκε σε βάρος του 48χρονου που συνελήφθη για το έγκλημα σε βάρος του 50χρονου μουσικού στα Εξάρχεια. 

Το αδίκημα της ληστείας αφορά όχημα που σύμφωνα με την δικογραφία πήρε ο κατηγορούμενος από γνωστό του στις 7 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 48χρονος επιβιβάστηκε, στην περιοχή του Τυρνάβου, στο όχημα του συντοπίτη του, για να πάει για ιατρικές εξετάσεις. Όπως του καταλογίζεται, στη διαδρομή ανάγκασε τον οδηγό να κατέβει από το όχημα, πήρε το τιμόνι και ήρθε στην Αθήνα με το κλεμμένο όχημα

Η υπόθεση ανατέθηκε σε ανακριτή. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

