Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές από οικίες ηλικιωμένων, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους παροχής ηλεκτρικής ενέργειας ή τους συντηρητές ασανσέρ.

Συνελήφθησαν την Τετάρτη το πρωί στο πλαίσιο επιχείρησης με τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε. στα 'Ανω Λιόσια, τέσσερις ημεδαποί, ηλικίας 21, 24, 27 και 39 ετών, ως μέλη εγκληματικής ομάδας που διαπράττει διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, καθώς και - κατά περίπτωση - για παράβαση της νομοθεσίας περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού, προστασίας προσωπικών δεδομένων και περί όπλων. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται δύο επιπλέον μέλη της συμμορίας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2023, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε ομάδα με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους μεταξύ των μελών της, με σκοπό τη διάπραξη κλοπών από οικίες ηλικιωμένων σε περιοχές των Νοτίων Προαστίων Αττικής.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της συμμορίας κατά τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, κινούνταν στις παραπάνω περιοχές αναζητώντας οικίες όπου διέμεναν ηλικιωμένα άτομα που ενδεχομένως να πείθονταν από τα τεχνάσματα που χρησιμοποιούσε η συμμορία προκειμένου να εισβάλλει στις οικίες τους και με τη μέθοδο της απασχόλησης να ολοκληρώσουν την εγκληματικές τους πράξεις.

Όταν τους εντόπιζαν, χτυπούσαν τα κουδούνια των σπιτιών, υποδυόμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας ή τους συντηρητές ανελκυστήρων οι οποίοι τους επισκέπτονται δήθεν για διαρροή ρεύματος ή βλάβης του ασανσέρ.

Όταν οι παθόντες πείθονταν για την ιδιότητά τους και οι κατηγορούμενοι κατάφερναν να εισέλθουν εντός των οικιών, ένα μέλος αναλάμβανε την απασχόληση του παθόντος, αποπροσανατολίζοντάς τον με διάφορες προφάσεις (έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ή οικιακών συσκευών), ώστε τα υπόλοιπα μέλη, με γρήγορες και μεθοδευμένες κινήσεις να ερευνήσουν τους χώρους και να αφαιρέσουν κοσμήματα και χρηματικά ποσά.

Σε άλλες περιπτώσεις ακολουθούσαν ηλικιωμένους κατά την επιστροφή στις οικίες τους, προσεγγίζοντάς τους με ανάλογο τρόπο δράσης.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, χαρακτηριστικό της πειθούς των προφάσεων που χρησιμοποιούσαν τα μέλη, συνιστά το γεγονός ότι σε μία περίπτωση έπεισαν παθόντα να συγκεντρώσει ο ίδιος χρηματικά ποσά και κοσμήματα σε αλουμινόχαρτο, ώστε να τα «προστατέψουν» από τις επικείμενες εργασίες - και στη συνέχεια τα αφαιρούσαν.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί 9 περιπτώσεις κλοπών σε 'Αλιμο, Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη και Βάρκιζα.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες τους κατασχέθηκε ρουχισμός που είχε χρησιμοποιηθεί κατά τη διάπραξη των αξιόποινων πράξεων, κοσμήματα, ρολόγια, κάμερες, μαζί με καταγραφικό μηχάνημα, κάλυκας, σκευάσματα βελτίωσης αθλητικών επιδόσεων και το χρηματικό ποσό των 2.300 ευρώ.

Το περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν από την εγκληματική τους δραστηριότητα υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 190.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για τη εξακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας, συνεχίζεται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.