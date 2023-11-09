Διαφωνίες υπαγωγής Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης

Τη διαφωνία της με την επικείμενη υπαγωγή του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας εκφράζει με ανακοίνωση της- επιστολή η Σύνοδος των Προέδρων των ερευνητικών κέντρων και τεχνολογικών φορέων.

Η Σύνοδος των Προέδρων των ερευνητικών κέντρων και τεχνολογικών φορέων μεταξύ άλλων στην επιστολή της τονίζει ότι «έχει ήδη εγκαθιδρυθεί ένα δίκτυο συνεργασιών και κοινών πρωτοβουλιών, πολλές εκ των οποίων εμβληματικής διάστασης, τέτοιο που η απόσπαση ενός μέλους του θα το ακρωτηριάσει και θα διαταράξει σημαντικά τους μηχανισμούς λειτουργίας του».

Παράλληλα επισημαίνει ότι «τα Ερευνητικά Κέντρα μόνο σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον που εξασφαλίζει τις συνθήκες για τη διεξαγωγή ανεξάρτητης και ανεπηρέαστης έρευνας μπορούν να επιτελέσουν αποτελεσματικά τον ρόλο τους προς την Πολιτεία και την κοινωνία», ενώ προσθέτει ότι «η ένταξή τους σε ένα καθαρά επιχειρησιακό πλαίσιο αναιρεί την αποστολή τους, τα αφυδατώνει και τα στερεί από τα μέσα, αλλά και τον ενθουσιασμό που διακρίνει τους επιστήμονες στην προσπάθειά τους για την αναζήτηση της νέας γνώσης».

Επιπλέον μεταξύ άλλων υπογραμμίζει ότι «η συνεργασία μεταξύ Ερευνητικών Κέντρων και Επιχειρησιακών Φορέων θα μπορούσε να βασιστεί εναλλακτικά στη δημιουργία ενός συμβουλευτικού οργάνου, τύπου ΟΑΣΠ, για θέματα που άπτονται της κλιματικής κρίσης και των επακόλουθων φυσικών καταστροφών, όπως πράγματι ορίζει το άρθρο 41 του Ν.4662/2020, που ακόμα δεν έχει ενεργοποιηθεί. Επομένως, έχουν ήδη υπάρξει νομοθετικές πρωτοβουλίες της Πολιτείας, που μπορούν να οδηγήσουν στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, αρκεί να ενεργοποιηθούν».

Ακόμη αναφέρει ότι «την άνοιξη του 2022 πραγματοποιήθηκαν επίσημες συναντήσεις ορισμένων τουλάχιστον ερευνητικών φορέων (πχ. ΕΑΑ, ΕΛΚΕΘΕ) με την επιτελική δομή ΕΣΠΑ του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (ΥΚΚΠΠ), στην οποία μετείχαν και υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου.Στις συναντήσεις αναφέρθηκαν λεπτομερώς οι δυνατότητες που έχουν τα ΕΚ για συνεργασία και υποστήριξη του Υπουργείου, χωρίς να υπάρξει συνέχεια», και προσθέτει ότι «μερικούς μήνες αργότερα υπήρξαν επαφές με την Expertise France, η οποία είχε αναλάβει να βοηθήσει με την οργάνωση του ΥΚΚΠΠ » όπως επίσης και συναντήσεις με ερευνητές που ασχολούνται με θέματα που αφορούν την Πολιτική Προστασία και που ορίστηκαν από τα Ερευνητικά Κέντρα. Ωστόσο, επισημαίνει ότι «αυτή η πρωτοβουλία δεν φαίνεται μέχρι σήμερα τουλάχιστον να έχει καταλήξει κάπου»

Τέλος καταλήγει ότι «η απόσπαση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών από το ερευνητικό αυτό οικοσύστημα δεν έχει τίποτε να προσφέρει στην ελληνική Πολιτεία και την κοινωνία, αντίθετα θα αποδυναμώσει σοβαρά το πολύ σημαντικό έργο που μπορεί αυτό να προσφέρει στη χώρα μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

