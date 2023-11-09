Δυτική Αχαΐα: Ασκηση για επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένου αναρριχητή

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το σενάριο της άσκησης της 6ης ΕΜΑΚ στην Αχαΐα, που αφορούσε τραυματισμό αναρριχητή.

Μετά από κατολίσθηση και πτώση βράχων στην θέση Μαύρα βουνά στην περιοχή της Καλογριάς του δήμου δυτικής Αχαΐας, υπάρχει ένας τραυματισμένος αναρριχητής ο οποίος βρίσκεται κρεμασμένος στα σκοινιά σε ύψος 30 περίπου μέτρων από το έδαφος.

Αμέσως ειδοποιείται η 6η ΕΜΑΚ η οποία μεταβαίνει στην περιοχή με την ειδικά εκπαιδευμένη ορειβατική ομάδα έρευνας και διάσωσης η οποία προσεγγίζει τον τραυματιά για να του δώσεις τις πρώτες βοήθειες και να τον μεταφέρει σε ασφαλές σημείο.

Ο τραυματίας ενημερώνει επίσης την ομάδα που τον έχει προσεγγίσει, ότι στο σημείο υπάρχει και δεύτερο άτομο το οποίο δεν ξέρει που βρίσκεται.

Αμέσως ειδοποιείται η ομάδα ΚΟΕΔ με τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο έρευνας και διάσωσης προς αναζήτηση του δεύτερου ατόμου, ενώ παράλληλα ξεκινάει και δεύτερη ορειβατική ομάδα έρευνας και διάσωσης η οποία κατευθύνεται στην περιοχή.

Ο διασωστικός σκύλος καταφέρνει να εντοπίσει το δεύτερο άτομο το οποίο είναι τραυματισμενο στα άκρα και στο κεφάλι μετά από πτώση που είχε και ειδοποιεί την δεύτερη ορειβατική ομάδα να προσεγγίσει και να μεταφέρει τον τραυματιά, καθώς βρίσκεται σε δύσβατο σημείο.

Η ομάδα φτάνει στον τραυματιά μετά από καταρριχηση του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και τον ανεβάζουν προς τα πάνω για να τον μεταφέρουν σε ασφαλέστερο σημείο με την μέθοδο της κεκλιμένης και να παραληφθεί απο το ΕΚΑΒ, καθώς το φορείο είναι αδύνατο να μεταφερθεί από άλλο σημείο διότι μετά από την πτώση βράχων έχει αποκλειστεί το μονοπάτι που θα μπορούσε να μεταφερθεί.

Τέλος η πρώτη ομάδα με δύο αναρριχητες προσέγγισαν τον τραυματιά τον πήραν πάνω τους και τον κατέβασαν σε ασφαλές σημείο όπου τοποθετήθηκε σε φορείο και μεταφέρθηκε στο εκαβ.

