Συνελήφθη 26χρονος το μεσημέρι της Τρίτης κατόπιν σχετικού εντάλματος σύλληψης για την υπόθεση της έκρηξης σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Πρόκειται για το 5ο άτομο που συλλαμβάνεται για την συγκεκριμένη υπόθεση. Έχουν ήδη συλληφθεί δύο 31χρονοι, μια 30χρονη και μια 33χρονη. Ο 26χρονος αναμένεται να οδηγηθεί πρωινές ώρες αύριο στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Αρνούνται τις κατηγορίες

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή (22/11) προφυλακίστηκε ο 31 ετών κατηγορούμενος μετά την απολογία του για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, καθώς βρέθηκε αποτύπωμα σε κινητό αντικείμενο στο διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους όπου έγινε η έκρηξη.

Ο κατηγορούμενος ο οποίος απολογήθηκε με υπόμνημα, αρνήθηκε ότι έχει την οποιαδήποτε σχέση με τους συγκατηγορουμένους του και πως η μοναδική εμπλοκή του στην υπόθεση είναι το αποτύπωμα που βρέθηκε σε κινητό αντικείμενο που δεν συνδέεται με κανένα άλλο εύρημα της δικογραφίας.

«Αρνούμαι μετ' επιτάσεως κάθε κατηγορία σε βάρος μου. Με τους συγκατηγορούμενους μου δεν έχω καμία σχέση, δεν ήταν ποτέ άνθρωποι με τους οποίους είχα συναναστραφεί έστω και κοινωνικά και δεν έχω συμμετάσχει σε καμιά πράξη από αυτές που μου αποδίδονται.

Τόσο τα πραγματικά περιστατικά της παρούσας υποθέσεως όσο και ο χαρακτήρας μου αλλά και οι συνθήκες ζωής μου πιστοποιούν πέρα από κάθε αμφιβολία ότι και στο δικαστήριο θα παραστώ και στην εκτέλεση της όποιας απόφασης θα υποβληθώ. Κανένα απολύτως λόγο δεν έχω να μην εμφανιστώ στο ακροατήριο, δεδομένου ότι μόνο με την παρουσία μου σε αυτό θα πετύχω να αποδείξω την αθωότητά μου. Στόχος μου και πρωταρχικό μέλημα σε όλη την εξέλιξη της παρούσας υποθέσεως ήταν και είναι η απόδειξη της αλήθειας και άρα της αθωότητάς μου.»

Ο κατηγορούμενος ζήτησε από την ανακρίτρια να μην προφυλακιστεί διότι αυτό είναι «το ύστατο δικονομικό μέτρο, αφού πρώτα εξαντληθεί η εκτίμηση όλων των περιοριστικών όρων που προβλέπονται», βεβαιώνοντας τη δικαστική λειτουργό ότι θα παραστεί στο δικαστήριο.

«Κανένα απολύτως μετρό δικονομικού καταναγκασμού εις βάρος μου δεν απαιτείται να ληφθεί προκειμένου να καταστεί βέβαιο ότι θα παραστώ στο ακροατήριο. Σε κάθε περίπτωση η επιβολή περιοριστικών όρων αντί προσωρινής κράτησης επαρκεί πλήρως. Εχω και στο παρελθόν δοκιμαστεί με ηλεκτρονική επιτήρηση, την εποχή που ήμουν κρατούμενος και παρακολουθούσα ανελλιπώς τα μαθήματα μου στο ΤΕΙ και ουδέποτε δημιούργησα το παραμικρό πρόβλημα ή έστω υπόνοια ότι μπορούσα να προβώ σε κάποια έκνομη ενέργεια παραβιάζοντας τους όρους. Παράλληλα, όπως κάλλιον εμού γνωρίζετε και όπως δημόσια πολλοί εκπρόσωποι της αστυνομίας δηλώνουν, τόσο εγώ όσο και άτομα που έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές βρισκόμαστε σε ένα σταθερό καθεστώς παρακολούθησης – επιτήρησης. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να διαπράξω οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη.»

Ο κατηγορούμενος ανέφερε ότι ολοκλήρωσε το σχολείο το 2013, μετά τη φυλάκισή του και συμμετείχε στις πανελλήνιες εξετάσεις, όπου και πέτυχε την εισαγωγή του στο ΤΕΙ Αθηνών, και πως του απομένουν έξι μαθήματα για να την τελειώσει.

«Αποφυλακίστηκα το 2019 έχοντας εκτίσει τα προβλεπόμενα από το νόμο και έλαβα η φόρων απόλυση με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Αστυνομικό Τμήμα Ψυχικού όπου ήταν και η μόνιμη κατοικία μου, δύο φορές το μήνα. Από την πρώτη στιγμή έχω τηρήσει απαρεγκλίτως τους όρους και σας προσκομίζω βεβαίωση του Αστυνομικού Τμήματος Ψυχικού προς επίρρωση του του. Παράλληλα αποφάσισα να δουλέψω αμέσως και βρήκα δουλειά σε κάβα, ως βοηθός στην αποθήκη αλλά λόγω της καραντίνας που επεβλήθη ως μέτρο τον Μάρτιο του 2020 διέκοψα. Παραταύτα με τον ιδιοκτήτη, του οποίου υπεύθυνη δήλωση σας εγχειρίζω, διατηρώ ακόμα και σήμερα επαφές και μάλιστα συζητάμε να συνεργαστούμε εκ νέου, με την τοποθέτησή μου σε διοικητική θέση».

Η 33χρονη γυναίκα που νοσηλεύεται φρουρούμενη μετά την έκρηξη στο διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας στους Αμπελόκηπους, προφυλακίστηκε μετά την τυπική απολογία που έδωσε σε ανακρίτρια και εισαγγελέα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Στο υπόμνημα που παρέδωσε στη δικαστική λειτουργό ο συνήγορός της, η 33χρονη φέρεται να αρνείται τις κατηγορίες και να καταγγέλλει τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της.

Η ανακρίτρια απέρριψε το αίτημα της 33χρονης που υπέβαλε ο συνήγορός της, να της δοθεί μια παράταση μιας εβδομάδας για να απολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 33χρονη θα παραμείνει στο νοσοκομείο μέχρι να θεραπευτεί και στη συνέχεια θα οδηγηθεί στη φυλακή.

Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της και η 30χρονη που συνελήφθη στο αεροδρόμιο για την υπόθεση έκρηξης σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους.

Η ανακριτική διαδικασία διήρκησε περίπου 1 ώρα λεπτά και σύμφωνα με πληροφορίες η 30χρονη αρνήθηκε τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ενώ φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε τα κλειδιά τα οποία της είχε δώσει ο ιδιοκτήτης του σπιτιού.

Η ίδια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Έλενας Γαλάρη στον ΣΚΑΪ, υποστήριξε ότι δεν έχει καμία σχέση με τρομοκρατική οργάνωση.

Για την υπόθεση είχε ήδη προφυλακιστεί ο 31χρονος σύντροφός της. Ο κατηγορούμενος ο οποίος απολογήθηκε με υπόμνημα, αρνήθηκε τις κατηγορίες ισχυριζόμενος ότι η μοναδική εμπλοκή του στην υπόθεση εξαντλείται στα κλειδιά του σπιτιού της οδού Αρκαδίας τα οποία είχε παραλάβει η 30χρονη σύντροφός του από την μητέρα του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος.

«Εγώ την είχα συνοδεύσει εκεί και αμφότεροι της συστηθήκαμε με τα ονόματά μας. Δεν γνωρίζω ούτε σε ποιον, ούτε πότε δόθηκαν τα κλειδιά. Λίγες μέρες μετά η 30χρονη σύντροφός μου, μου ζήτησε να επικοινωνήσω με την μητέρα του ιδιοκτήτη για να κανονίσω την επιστροφή των κλειδιών. Εικάζω ότι αυτοί στους οποίους δόθηκαν τα κλειδιά, έβγαλαν αντίγραφα, χωρίς να είμαι σε θέση να το γνωρίζω.

Πράγματι επικοινώνησα μαζί της στις 31.10.2024 για την επιστροφή των κλειδιών. Αργότερα την ίδια ημέρα και ενώ ήμουν ακόμα στην εργασία μου, ενημερώθηκα από την σύντροφό μου ότι κάτι έχει συμβεί στο σπίτι της οδού Αρκαδίας χωρίς η ίδια να γνωρίζει πολλές λεπτομέρειες. Το γεγονός ότι ήμουν στην εργασία μου αποδεικνύεται από τα ηλεκτρονικά αρχεία στο λάπτοπ μου, το οποίο έχει κατασχεθεί, τα αρχεία της εργοδότριας εταιρείας, τον προϊστάμενό μου και συναδέλφους μου."

Στη συνέχεια όπως ισχυρίζεται, όταν ενημερώθηκε από τα ΜΜΕ για την έκρηξη με έναν νεκρό και μία τραυματία, πανικοβλήθηκε, αναζήτησε δικηγόρο και εμφανίστηκε στην Αστυνομία, όπου μετά από λίγο συνελήφθη.

«Δεν έχω καμία σχέση με τον εκρηκτικό μηχανισμό, τα όπλα και τα αντικείμενα που βρέθηκαν στο σπίτι αυτό, δεν γνώριζα καν ότι ο αποβιώσας και η τραυματίας βρίσκονταν σε αυτό και δεν έχω σχέση με καμία οργάνωση», αναφέρει ο κατηγορούμενος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.