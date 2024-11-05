Αμπελόκηποι: Αρνήθηκε τις κατηγορίες ο 31χρονος

της Έλενας Γαλάρη

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του ο 31χρονος κατηγορούμενος φέρεται να αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται και να ισχυρίστηκε ότι η μητέρα του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος στους Αμπελοκήπους που ζει στην Ολλανδία, είχε δώσει σε εκείνον και στην 30χρονη φίλη του τα κλειδιά του διαμερίσματος, ωστόσο όπως υποστήριξε, δεν ήξερε σε ποιους επρόκειτο να παραδοθούν.

Υπενθυμίζεται πως λίγο πριν από τις 9 το πρωί έγινε η μεταγωγή του συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης στα δικαστήρια για να απολογηθεί στη δικαστική λειτουργό και να δώσει τη δική του εκδοχή για το κατηγορητήριο που συντάχθηκε σε βάρος του και αφορά σε τέσσερις κατηγορίες σχετικές με συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική ομάδα και τρομοκρατικές πράξεις.

Στα δικαστήρια οδηγήθηκε και η 30χρονη, η οποία συνελήφθη χθες βράδυ στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» κατά την επιστροφή της στην Ελλάδα από την Ελβετία, όπου βρισκόταν όταν εξερράγη η βόμβα.

Υπενθυμίζεται, ότι σε βάρος της, όπως και σε βάρος του 31χρονου και της 33χρονης που συνεχίζει να νοσηλεύεται με βαριά τραύματα, έχει ασκηθεί δίωξη για τέσσερα κακουργήματα, που αφορούν συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση και τρομοκρατικές πράξεις, και δύο πλημμελήματα.

Πηγή: skai.gr

