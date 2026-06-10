Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής ανθρωποκτονίας στον Λόγγο Αιγίου.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε πριν από λίγο στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, ο 65χρονος Ιταλός, συλληφθείς για οπλοκατοχή, κατηγορείται πλέον και για τις δολοφονίες της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της.

«Επειδή ακριβώς ο 65χρονος δεν πείθει τους αστυνομικούς που τον εξέτασαν, και υπάρχουν αρκετές αντιφάσεις στην κατάθεση που τους έχει δώσει, όπως και άλλα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι συνάδελφοι, τα οποία δικαιολογούν και το αδίκημα της ανθρωποκτονίας σε βάρος του. Γι' αυτό ακριβώς το διαβαστικό της δικογραφίας που θα συνοδεύσει αυτόν τον άνθρωπο στον εισαγγελέα σήμερα θα υπάρχει κανονικά η κατηγορία για ανθρωποκτονία. Από εκεί και πέρα, βέβαια, θα αναμένουμε τη δίωξη.

Έχουν επικοινωνήσει με τον εισαγγελέα οι συνάδελφοι, θα βάλουν κανονικά το αδίκημα της ανθρωποκτονίας, καθώς υπάρχουν αρκετά στοιχεία που δείχνουν αυτόν τον άνθρωπο ως δράστη της διπλής ανθρωποκτονίας σε βάρος του 26χρονου και της μητέρας του», ανέφερε συγκεκριμένα η κα Δημογλίδου.

Πηγή: skai.gr

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