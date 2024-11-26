Την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει το εορταστικό ωράριο στην Αττική.
Τις καθημερινές τα μαγαζιά της Αττικής προβλέπεται να είναι ανοιχτά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ και τα Σάββατα από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.
Όσον αφορά τις Κυριακές, στις 15, 22 και 29 Δεκεμβρίου 2024, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων με προτεινόμενο εορταστικό ωράριο 11:00 έως 18:00, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Αττικής Όμορων Νομών και Νήσων Αιγαίου.
Αναλυτικότερα το εορταστικό ωράριο καταστημάτων διαμορφώνεται ως εξής:
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2024 9:00 – 21:00
Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2024 9:00 – 21:00
Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2024 9:00 – 18:00
Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 11:00 – 18:00
Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 9:00 – 21:00
Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2024 9:00 – 21:00
Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2024 9:00 – 21:00
Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2024 9:00 – 21:00
Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2024 9:00 – 21:00
Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2024 9:00 – 18:00
Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2024 11:00 – 18:00
Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2024 9:00 – 21:00
Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2024 9:00 – 18:00 (Παραμονή Χριστουγέννων)
Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου 2024 Κλειστά (Αργία)
Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2024 Κλειστά (Αργία)
Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2024 9:00 – 21:00
Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2024 9:00 – 18:00
Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2024 11:00 – 18:00
Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2024 9:00 – 21:00
Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2024 9:00 – 18:00 (Παραμονή Πρωτοχρονιάς)
Τετάρτη 1 Ιανουαρίου 2025 Κλειστά (Αργία)
Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2025 Κλειστά
Από την Παρασκευή, 03 Ιανουαρίου 2025, επανέρχεται το ωράριο που ακολουθείται από τα καταστήματα που ανήκουν στην εμβέλεια των κατά τόπους Εμπορικών Συλλόγων Λεκανοπεδίου Αττικής.
