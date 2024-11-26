Την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει το εορταστικό ωράριο στην Αττική.

Τις καθημερινές τα μαγαζιά της Αττικής προβλέπεται να είναι ανοιχτά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ και τα Σάββατα από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.

Όσον αφορά τις Κυριακές, στις 15, 22 και 29 Δεκεμβρίου 2024, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων με προτεινόμενο εορταστικό ωράριο 11:00 έως 18:00, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Αττικής Όμορων Νομών και Νήσων Αιγαίου.

Αναλυτικότερα το εορταστικό ωράριο καταστημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2024 9:00 – 21:00

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2024 9:00 – 21:00

Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2024 9:00 – 18:00

Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 11:00 – 18:00

Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 9:00 – 21:00

Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2024 9:00 – 21:00

Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2024 9:00 – 21:00

Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2024 9:00 – 21:00

Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2024 9:00 – 21:00

Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2024 9:00 – 18:00

Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2024 11:00 – 18:00

Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2024 9:00 – 21:00

Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2024 9:00 – 18:00 (Παραμονή Χριστουγέννων)

Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου 2024 Κλειστά (Αργία)

Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2024 Κλειστά (Αργία)

Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2024 9:00 – 21:00

Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2024 9:00 – 18:00

Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2024 11:00 – 18:00

Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2024 9:00 – 21:00

Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2024 9:00 – 18:00 (Παραμονή Πρωτοχρονιάς)

Τετάρτη 1 Ιανουαρίου 2025 Κλειστά (Αργία)

Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2025 Κλειστά

Από την Παρασκευή, 03 Ιανουαρίου 2025, επανέρχεται το ωράριο που ακολουθείται από τα καταστήματα που ανήκουν στην εμβέλεια των κατά τόπους Εμπορικών Συλλόγων Λεκανοπεδίου Αττικής.

