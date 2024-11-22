Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: Το κράτος θα αναλάβει την πλήρη αποκατάσταση της πολυκατοικίας

Το πλαίσιο κρατικής αρωγής για τη στήριξη ιδιοκτητών και ενοικιαστών που διέμεναν στην πολυκατοικία στην οδό Αρκαδίας στους Αμπελόκηπους, η οποία υπέστη σοβαρές ζημιές από την έκρηξη βόμβας, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνάντηση που είχε το πρωί μαζί τους στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως το Ελληνικό Δημόσιο θα αναλάβει την πλήρη αποκατάσταση της πολυκατοικίας -στην οποία υπάρχουν 44 ακίνητα, συμπεριλαμβανομένων 9 επαγγελματικών χώρων- έχοντας εξασφαλίσει ιδιωτική δωρεά από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Παράλληλα, οι ένοικοι θα αποζημιωθούν για την οικοσκευή τους που καταστράφηκε.

Για τους 9 έως 12 μήνες που εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν οι εργασίες στην πολυκατοικία, οι ιδιοκτήτες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα στη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος για την εύρεση κατοικίας προς ενοικίαση και τη μετεγκατάσταση στις κατασκηνώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στον Άγιο Ανδρέα. Οι ενοικιαστές, καθώς θα αναζητούν νέα στέγη, θα μπορούν να διαμείνουν στις κατοικίες του Αγίου Ανδρέα έως το τέλος Μαρτίου 2025.

Επίσης, για όσους από τους ιδιοκτήτες και τους ενοικιαστές το επιθυμούν, εξετάζεται το ενδεχόμενο να παραταθεί η διαμονή τους στο ξενοδοχείο όπου στεγάζονται σήμερα με κρατική δαπάνη, μέχρι την εύρεση σπιτιού προς ενοικίαση.

Τα έξοδα της μεταφοράς της οικοσκευής των ιδιοκτητών σε χώρο που θα υποδειχθεί από τους ίδιους θα καλυφθούν από το κράτος, ενώ διευκόλυνση θα υπάρξει και για τους ενοικιαστές.

Ειδική μέριμνα αναμένεται να υπάρξει και για όσους έχουν υποστεί ζημιά στην άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας που σχετίζεται με την πολυκατοικία.

Η κατάρτιση του νέου πλαισίου αρωγής δρομολογήθηκε άμεσα αφότου η πολυκατοικία κρίθηκε συνολικά ακατάλληλη για κατοίκηση με βάση δεύτερη πραγματογνωμοσύνη στατικότητας, την οποία ζήτησε η κυβέρνηση από το ΤΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί απόλυτα η προστασία των κατοίκων της περιοχής.

Από το Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής ορίστηκε σύνδεσμος επαφής με τους κατοίκους για τα όποια προβλήματα προκύπτουν, ενώ σε διαρκή επικοινωνία βρίσκεται μαζί τους η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Την αναλυτική παρουσίαση του πλαισίου κρατικής αρωγής έκανε στους πληγέντες ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

Ακολουθούν οι τοποθετήσεις του πρωθυπουργού και κατοίκων:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καλώς ήρθατε, καταρχάς, και χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας. Καταλαβαίνω πόσο δύσκολη και σοκαριστική πρέπει να ήταν αυτή η εμπειρία. Κληθήκαμε και εμείς να διαχειριστούμε μία κατάσταση την οποία δεν την είχαμε αντιμετωπίσει πάλι, με ένα ουσιαστικά τρομοκρατικό χτύπημα το οποίο δεν εκδηλώθηκε όπως ήταν ευτυχώς προγραμματισμένο, όμως είχε τραγικές επιπτώσεις ως προς τη δική σας καθημερινότητα και τις περιουσίες σας, μια πλήρη διαταραχή του τρόπου με τον οποίον ζούσατε. Γι΄ αυτό και σκύψαμε πάνω στο πρόβλημα και θα θέλαμε σήμερα να σας παρουσιάσουμε ένα πλαίσιο παρεμβάσεων, βραχυπρόθεσμο αλλά και μακροπρόθεσμο.

Αυτό το οποίο μπορώ εγώ να σας πω - πριν δώσω το λόγο στον Άκη και στη Σοφία, να σας πούμε πώς μπορούμε να σας υποστηρίξουμε από τώρα μέχρι που να ξανακατασκευαστεί η πολυκατοικία - είναι ότι έχω εξασφαλίσει μία δωρεά από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ώστε να κάνει όλες τις παρεμβάσεις οι οποίες χρειάζονται στην πολυκατοικία το συντομότερο δυνατόν ως προς την στατικότητά της, λαμβάνοντας υπόψη και τη μελέτη και τη δουλειά που έχει κάνει το Τεχνικό Επιμελητήριο, ώστε όσο το δυνατόν πιο σύντομα να μπορείτε να επανέλθετε στην κανονική σας ζωή και να αποκαταστήσουμε την πολυκατοικία και να την κάνουμε και καλύτερη από ό,τι ήταν πριν.

Οπότε, αυτό είναι κάτι το οποίο θέλω να το δρομολογήσουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα και μας μένουν, προφανώς, όλες οι διαδικασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν για να σας υποστηρίξουμε από τώρα μέχρι που να παραδοθεί η πολυκατοικία.

Πριν δώσω τον λόγο στον Άκη, να μου δώσετε μία εικόνα αν υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει εγώ προσωπικά να γνωρίζω γι’ αυτό το οποίο έγινε και πόσο παραπάνω μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

Γιάννης Τερζής: Καταρχήν, ευχαριστούμε που μας δεχτήκατε. Μας δίνετε τουλάχιστον μια ελπίδα, γιατί έχουμε σοβαρά προβλήματα, όχι μόνο διαμονής και επαγγελματικής αποκατάστασης. Μέχρι στιγμής εκεί που μένουμε είμαστε καλά, αλλά θέλουμε όσο γίνεται πιο σύντομα να μπούμε πάλι στην καθημερινότητά μας, στο πρόγραμμά μας.

Αντώνης Ψαρουδάκης: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τώρα που είμαστε πιο ψύχραιμοι αντιλαμβανόμαστε ότι το κράτος όταν θέλει μπορεί να στέκεται δίπλα στον πολίτη, γιατί στην αρχή κι εμείς ήμασταν απελπισμένοι και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Θέλουμε να κάνουμε ιδιαίτερη μνεία, γιατί είχαμε μία άμεση επικοινωνία με τον κ. Χρυσοχοΐδη, ο οποίος στάθηκε κοντά μας, τον κ. Παπαγεωργίου ο οποίος στάθηκε και στέκεται ακόμα κοντά μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο το ενδιαφέρον που έχει δείξει και την αποκατάσταση που έκανε στους πληγέντες με τη στέγη και τη σίτιση.

Και ιδιαίτερη μνεία στην Διοικήτρια του Αστυνομικού Τμήματος Αμπελοκήπων, η οποία δεν στάθηκε μόνο σαν επαγγελματίας, αλλά και σαν άνθρωπος, δηλαδή είναι απίστευτο. Η Χριστίνα μας, εμείς τη λέμε Χριστίνα πια.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη, οι Υπουργοί Επικρατείας Μάκης Βορίδης και Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης, ο Γενικός Γραμματέας Πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Τεχνικός Διευθυντής της ΤΕΡΝΑ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.