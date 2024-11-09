Λογαριασμός
Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: Προφυλακίστηκε η 33χρονη πολυτραυματίας που νοσηλεύεται στον «Ευαγγελισμό»

Η 33χρονη θα παραμείνει για νοσηλεία στον «Ευαγγελισμό» και στη συνέχεια θα οδηγηθεί στη φυλακή

Αμπελόκηποι

Της Έλενας Γαλάρη

Προφυλακίστηκε μετά την τυπική απολογία που έδωσε η 33χρονη γυναίκα σε ανακρίτρια και εισαγγελέα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου νοσηλεύεται φρουρούμενη μετά την έκρηξη στο διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας στους Αμπελόκηπους.  

Στο υπόμνημα που παρέδωσε στη δικαστική λειτουργό ο συνήγορός της, η 33χρονη φέρεται να αρνείται τις κατηγορίες και να καταγγέλλει τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της. 

Η ανακρίτρια απέρριψε το αίτημα της 33χρονης που υπέβαλε ο συνήγορός της, να της δοθεί μια παράταση μιας εβδομάδας για να απολογηθεί. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, η 33χρονη θα παραμείνει στο νοσοκομείο μέχρι να θεραπευτεί και στη συνέχεια θα οδηγηθεί στη φυλακή. 

TAGS: Έκρηξη Αμπελόκηποι προφυλάκιση
