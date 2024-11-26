Δύο συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο χθεσινής (Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2024) επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κατά την οποία εντοπίστηκαν 172 αρχαία αντικείμενα σε τρεις οικίες στον Άλιμο Αττικής.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων σε συνεργασία και με αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αλίμου, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων, κατέστη δυνατός ο εντοπισμός των συγκεκριμένων 3 οικιών, στην ίδια πολυκατοικία, στον Άλιμο Αττικής.

Ειδικότερα, σε σωματικές έρευνες, καθώς και από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις εν λόγω οικίες και σε όχημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 172 αρχαία αντικείμενα, τα οποία ύστερα από επίδειξή τους στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων, διαπιστώθηκε ότι εμπίπτουν στη νομοθεσία για την προστασία των αρχαιοτήτων, ενώ 8 από αυτά χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

Ενδεικτικά, κατασχέθηκαν κύλικες, φιαλίδια, λήκυθοι, πήλινα ειδώλια και ομοιώματα, πρόχοι, μικρογραφικοί σκύφοι αρχαϊκής και κλασικής/ελληνιστικής περιόδου, πήλινοι λύχνοι ρωμαϊκών/βυζαντινών χρόνων, χάλκινα και αργυρά νομίσματα, καθώς και θραύσματα κεραμικής.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

