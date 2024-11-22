Της Έλενας Γαλάρη

Προφυλακίστηκε ο 31 ετών κατηγορούμενος μετά την απολογία του για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, καθώς βρέθηκε αποτύπωμα σε κινητό αντικείμενο στο διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους όπου έγινε η έκρηξη.

Ο κατηγορούμενος ο οποίος απολογήθηκε με υπόμνημα, αρνήθηκε ότι έχει την οποιαδήποτε σχέση με τους συγκατηγορουμένους του και πως η μοναδική εμπλοκή του στην υπόθεση είναι το αποτύπωμα που βρέθηκε σε κινητό αντικείμενο που δεν συνδέεται με κανένα άλλο εύρημα της δικογραφίας.

«Αρνούμαι μετ' επιτάσεως κάθε κατηγορία σε βάρος μου. Με τους συγκατηγορούμενους μου δεν έχω καμία σχέση, δεν ήταν ποτέ άνθρωποι με τους οποίους είχα συναναστραφεί έστω και κοινωνικά και δεν έχω συμμετάσχει σε καμιά πράξη από αυτές που μου αποδίδονται.

Τόσο τα πραγματικά περιστατικά της παρούσας υποθέσεως όσο και ο χαρακτήρας μου αλλά και οι συνθήκες ζωής μου πιστοποιούν πέρα από κάθε αμφιβολία ότι και στο δικαστήριο θα παραστώ και στην εκτέλεση της όποιας απόφασης θα υποβληθώ. Κανένα απολύτως λόγο δεν έχω να μην εμφανιστώ στο ακροατήριο, δεδομένου ότι μόνο με την παρουσία μου σε αυτό θα πετύχω να αποδείξω την αθωότητά μου. Στόχος μου και πρωταρχικό μέλημα σε όλη την εξέλιξη της παρούσας υποθέσεως ήταν και είναι η απόδειξη της αλήθειας και άρα της αθωότητάς μου.»

Ο κατηγορούμενος ζήτησε από την ανακρίτρια να μην προφυλακιστεί διότι αυτό είναι «το ύστατο δικονομικό μέτρο, αφού πρώτα εξαντληθεί η εκτίμηση όλων των περιοριστικών όρων που προβλέπονται», βεβαιώνοντας τη δικαστική λειτουργό ότι θα παραστεί στο δικαστήριο.

«Κανένα απολύτως μετρό δικονομικού καταναγκασμού εις βάρος μου δεν απαιτείται να ληφθεί προκειμένου να καταστεί βέβαιο ότι θα παραστώ στο ακροατήριο. Σε κάθε περίπτωση η επιβολή περιοριστικών όρων αντί προσωρινής κράτησης επαρκεί πλήρως. Εχω και στο παρελθόν δοκιμαστεί με ηλεκτρονική επιτήρηση, την εποχή που ήμουν κρατούμενος και παρακολουθούσα ανελλιπώς τα μαθήματα μου στο ΤΕΙ και ουδέποτε δημιούργησα το παραμικρό πρόβλημα ή έστω υπόνοια ότι μπορούσα να προβώ σε κάποια έκνομη ενέργεια παραβιάζοντας τους όρους. Παράλληλα, όπως κάλλιον εμού γνωρίζετε και όπως δημόσια πολλοί εκπρόσωποι της αστυνομίας δηλώνουν, τόσο εγώ όσο και άτομα που έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές βρισκόμαστε σε ένα σταθερό καθεστώς παρακολούθησης – επιτήρησης. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να διαπράξω οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη.»

Ο κατηγορούμενος ανέφερε ότι ολοκλήρωσε το σχολείο το 2013, μετά τη φυλάκισή του και συμμετείχε στις πανελλήνιες εξετάσεις, όπου και πέτυχε την εισαγωγή του στο ΤΕΙ Αθηνών, και πως του απομένουν έξι μαθήματα για να την τελειώσει.

«Αποφυλακίστηκα το 2019 έχοντας εκτίσει τα προβλεπόμενα από το νόμο και έλαβα η φόρων απόλυση με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Αστυνομικό Τμήμα Ψυχικού όπου ήταν και η μόνιμη κατοικία μου, δύο φορές το μήνα. Από την πρώτη στιγμή έχω τηρήσει απαρεγκλίτως τους όρους και σας προσκομίζω βεβαίωση του Αστυνομικού Τμήματος Ψυχικού προς επίρρωση του του. Παράλληλα αποφάσισα να δουλέψω αμέσως και βρήκα δουλειά σε κάβα, ως βοηθός στην αποθήκη αλλά λόγω της καραντίνας που επεβλήθη ως μέτρο τον Μάρτιο του 2020 διέκοψα. Παραταύτα με τον ιδιοκτήτη, του οποίου υπεύθυνη δήλωση σας εγχειρίζω, διατηρώ ακόμα και σήμερα επαφές και μάλιστα συζητάμε να συνεργαστούμε εκ νέου, με την τοποθέτησή μου σε διοικητική θέση».

